77年來最慘 香港宏福苑大火已83死77傷

香港新界大埔區高樓住宅社區「宏福苑」從前天下午大火燃燒至昨天傍晚才全部控制，香港消防處統計，截至28日凌晨零時，這場火災已造成八十三人死亡（包括一名消防員），另有七十七人受傷。香港特首李家超昨晚表示，起火的七棟大樓火勢已全部控制，港府已開放九個庇護中心供居民緊急住宿。

警消救出50多人 消防員1死11傷

香港大埔宏福苑的Ｆ座大樓宏昌閣前天下午二時五十二分許發生火警，香港消防員到場發現火勢從外牆棚架開始燃燒，並迅速蔓延至鄰近的多棟大廈，整個屋苑內八棟樓有七座受波及，一度造成兩百多人失聯。香港警消救出五十多人，一名卅七歲的消防員何偉豪殉職，另有十一名消防員受傷。

隨死亡人數攀升，香港消防處將火災級別一路從三級升至代表災難性的五級，這是香港回歸後第二起五級大火，也是一九四八年石塘咀倉庫大火以來，香港死傷最嚴重的火災。

港府主辦慶祝活動 將取消或延期

李家超昨天視察表示，七棟大樓火勢基本受控，政府將提供一千八百個單位予災民留宿一至兩周，每戶災民可即時獲得港幣一萬元緊急補助。他還宣布，所有港府主辦的慶祝活動將會取消或者延期，香港政府官員會減少出席非必要的公開活動。但十二月七日的立法會選舉日尚未決定是否延後。

全港巡查維修工程 調查是否涉貪

李家超召開跨部門會議，表示已即時安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。

香港本次至少出動三○四架次消防車、超過一二五○名消防員參與救援，雖目前起火原因未明，但就火勢快速蔓延，被認為與維修工程物料有關，香港廉政公署已成立專案小組，就宏福苑大樓維修工程可能涉及貪汙展開全面調查。

3維修公司人員 以誤殺罪嫌拘捕

香港保安局長鄧炳強表示，消防處發現兩個不尋常的地方，包括維修大廈外牆的保護網等物料，會朝刑事方向深入調查。目前已有三名負責大樓維修的工程公司人員以「誤殺罪嫌」（類過失致人於死罪）遭拘捕，另有一人被警方帶走。

中共總書記習近平廿六日深夜指示，全力以赴撲滅火災，做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，並表示哀悼和慰問；對於解放軍是否協助，大陸國防部新聞發言人蔣斌昨天稱，駐港部隊將聽令而行，依法履職，守護好香港。

賴清德總統昨天在社群平台Ｘ表示，「此時此刻，讓我們一起為香港祈福」。他要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。

