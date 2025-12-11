77歲余天換眼睛水晶體、攝護腺也割了 罕見出席活動力挺胡瓜

【緯來新聞網】77歲余天近年淡出幕前，但因公益答應胡瓜出席「鑽石舞台之夜」演唱會，和兒子余祥銓一起表演，今（11日）出席記者會時眼睛炯炯有神、身體也看起來很硬朗，他透露自己眼睛半年前才換過水晶體，也因為罹攝護腺癌把整個攝護腺都切除，他笑說：「當初問醫生有什麼後遺症，醫生說可能就不能行房了，我就說『割吧！都割掉！』」而他和老婆李亞萍目前也是分房睡中。

余天因公益答應胡瓜出席「鑽石舞台之夜」演唱會。（圖／萬星傳播提供）

余天近年不當立委退出政壇，但他過得很愜意，現在最愛躺在家裡床上追劇，現在雖和李亞萍分房睡，夫妻也沒有房事，但他一天都可以睡滿八小時，相當知足。



生活自在，但他透露自己已經一年沒有見到外孫、余苑綺的一對兒女，他說：「打電話也沒人接，已經一年都連絡不到了。」雖然希望過年有機會的話可以見到小孩，但無奈「目前都連絡不到」。

余天將與兒子余祥銓同台演出。（圖／萬星傳播提供）

由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年完成台北2場、台中2場演出，口碑爆棚；歲末將至，胡瓜11日邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，同時宣布「鑽石舞台之夜」明年春天榮耀回歸，將於2026年3月21、22日重返臺北流行音樂中心（北流），3月21日由余天、余祥銓父子和黃西田，組成限定同台的台語重量級組合，勢必笑料不斷。



門票將於明（12日）13時在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。

