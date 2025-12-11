77歲余天罹攝護腺癌「全切」！余祥銓當心機率增2倍 醫示警4症狀快就醫

娛樂中心／施郁韻報導

余天證實罹患攝護腺癌，已完成攝護腺切除手術。（圖／翻攝自臉書）

77歲余天許久未在螢光幕前表演，證實罹患攝護腺癌，已完成攝護腺切除手術，也有定期去檢查是否有癌細胞。他在錄影現場自嘲：「我今罵沒路用（台語）！所以亞萍超放心的。」亞洲大學附屬醫院指出，若父親、兄弟罹患攝護腺癌，罹患攝護腺癌的機率為2倍。

余天透露，近期又發現罹患攝護腺癌，接受手術將攝護腺摘除。被問及夫妻生活時，余天反問「啊！攝護腺都沒了，怎麼做那件事啦，沒了，都沒了」。

亞洲大學附屬醫院指出，攝護腺癌好發於50歲以上男性族群，家族病史是危險因子，若父親、兄弟罹患攝護腺癌，罹患攝護腺癌的機率為2倍；若父親與兄弟都罹患攝護腺癌，罹癌機率增至4倍。余天41歲兒子余祥銓應提高警覺，風險提升至2倍。

亞洲大學附屬醫院提到，目前醫學證據顯示，攝護腺癌與感染有關聯性，有性病史或攝護腺炎的男性罹癌機會相對較高。早期並無明顯症狀，接著罹癌患者可能出現4大症狀，包括解尿不順、夜間頻尿、尿液滯留、尿速變小，若出現以上症狀，應前往醫院檢查。

