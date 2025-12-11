77歲余天罹攝護腺癌「全割掉」！自爆和李亞萍分房 外孫仍失聯中

77歲余天透露自己的身體狀況。萬星傳播提供

胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今（11日）邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，余天父子、康康、歐漢聲（歐弟）、賴慧如、翁立友、李翊君、王彩樺都到場共襄盛舉。77歲余天近來身體狀況備受關注，受訪時透露因為攝護腺癌，他已經把整個攝護腺拿掉，甚至還為了白內障開刀，但如今身體很健康，享受躺在家看電視的退休生活，「這一年休息很舒服，不用擔心任何事情。」

眾星出席「鑽石舞台之夜」演唱會感恩餐會。萬星傳播提供

余天因為白內障、老花，過去動刀換掉水晶體，更是因為攝護腺癌做手術治療，「攝護腺已經整個割掉，又做了電療，檢查都沒有問題。」他透露自己現在和老婆李亞萍分房睡，每天都可以睡滿8小時，被問到夫妻倆的性生活，他也無奈自己攝護腺都沒了，「怎麼做那件事？都沒了！」

余天現在過著清閒的半退休生活，透露其實還是有許多表演邀約找上門，「現在真的不想唱，連賺美金都不想，我推了很多次，去年到現在，新加坡、印尼都推掉，如果要算的話有6、7場。」他也回憶過去當立委的生活，認為吃力不討好，「一大早6點起床，還要應酬，一大堆事情，真不是人做的，又賺不到錢。」

余天（左）和余祥銓（右）一同現身。萬星傳播提供

愛女余苑綺病逝後，一雙兒女都被女婿帶走，余天被問到兒孫的下落，感嘆到現在還是無法聯絡上，已經持續1年了，怎麼打電話都沒人接，「還是希望過年能看到他們，但目前就是都連絡不到了。」

「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，明年3月21 （六）、3月22（日）強勢回到臺北流行音樂中心，門票明（12日）13時在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠。演唱歌手包括曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君，再添王彩樺曲。兩天節目呈現截然不同風格：3月21日由余天、余祥銓父子和黃西田，組成限定同台的台語重量級組合；3月22日金曲歌王蕭敬騰將以搖滾能量震撼全場。



