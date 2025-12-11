77歲余天罹癌「割除攝護腺」近況全說了！親認「沒行房事」

娛樂中心／巫旻璇報導

77 歲的資深藝人、前立委余天近年健康狀況起伏，已很少出席公開活動。先前甚至一度被網路謠傳「離世」，後來確認只是 AI 系統誤植消息，才讓外界鬆了一大口氣。事實上，余天早在多年前便超前部署身後事，斥資約 2500 萬元購買新北某墓園，可容納8個塔位，規劃得十分周全。余天今（11日）受訪時也談到自己的近況，他透露這幾年間接受過白內障手術，也曾因攝護腺癌動刀治療，如今已恢復良好，並笑稱會在「鑽石舞台演唱會」上全力，讓大家放心。

余天今（11日）受訪時也談到自己的近況，他透露這幾年間接受過白內障手術，也曾因攝護腺癌動刀治療，如今已恢復良好。（圖／翻攝自余天臉書）









「綜藝天王」胡瓜今（11日）召集「鑽石舞台演唱會」舉辦記者會，其中余天與余祥銓父子檔也確定同台。自從愛女余苑綺病逝後，余天幾乎全面淡出政壇與演藝圈，僅曾為兒子余祥銓新節目亮相力挺。活動上余天再度向媒體說明近況，坦言：「現在大多在家裡休息，躺著追劇是最常做的事。白內障處理好了」。胡瓜還在餐會上幽默虧余天、黃西田「見一次少一次」。





余天（左）透露手術後便與妻子李亞萍（右）改為分房睡，各自休息反而能一覺到天亮、睡滿八小時。（圖／民視新聞資料照）





余天在 2017年底健檢時發現罹患攝護腺癌第3期，隔年初便動刀治療。今日他受訪時也證實相關狀況，並透露手術後便與妻子李亞萍改為分房睡，各自休息反而能一覺到天亮、睡滿八小時。但當媒體詢問夫妻間的性生活時，他語氣無奈回應：「攝護腺都拿掉了，還能做什麼？那件事當然不可能了，都沒有了。」余天分享，目前身體狀況穩定，不會影響演出。





