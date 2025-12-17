77歲余天驚爆攝護腺癌「全切」嘆沒了！醫揭性福救星與3大致命警訊

胡瓜近日召集「鑽石舞台演唱會」舉辦記者會，現場眾星雲集，但最受矚目的焦點卻是久未露面的77歲資深藝人余天。他受訪時不經意透露：不僅剛動完白內障手術，更發現攝護腺癌，已經將攝護腺全部切除。

余天自從愛女余苑綺離世後淡出螢光幕，這次為了演唱會難得現身。他坦言術後健康狀況雖然無虞，但生活卻有了巨大改變，目前已跟老婆李亞萍分房睡。

當被問到夫妻性生活時，他沒好氣地感嘆：「啊攝護腺都沒了，怎麼做那件事啦，沒了，都沒了。」不過他也強調現在健康狀況良好，演唱會一定會好好表演。

廣告 廣告

看更多：攝護腺骨轉移全身劇痛達10級！熱治療讓他擺脫嗎啡一覺到天亮

3期癌細胞恐擴散 醫曝手術副作用真相

其實余天早在6年前、71歲幫民進黨選舉助選時，就曾自曝罹患攝護腺癌第三期。台灣男性攝護腺癌好發於60至80歲，平均中位數是71歲到74歲，余天發病時正是高峰期。

林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜解釋，所謂第三期是指癌細胞已轉移到攝護腺外部，聽起來嚇人，但若未侵犯其他器官，攝護腺癌發展相對緩慢，五年存活率其實很高。

中醫大市立老人復健醫院泌尿外科醫師陳柏華分析，余天提到「攝護腺都不見了」，推測是進行了攝護腺切除術。對於第3期患者而言，為了清除腫瘤，手術通常會連同周邊組織與神經一起拿掉，副作用確實會比早期患者來得大。

手術後真的「沒了」？醫揭重拾性福關鍵

針對余天感嘆「什麼都沒了」，陳煜醫師坦言，若是進行手術，神經血管受損造成勃起功能障礙的比例約20%至80%，且可能出現高潮改變或陰莖變短。不只手術切除可能影響性功能，進行荷爾蒙治療會抑制男性荷爾蒙，導致性慾減退、器官縮小，這也是許多男性難以啟齒的痛。

陳柏華醫師補充，若是早期癌症且腫瘤不大，透過達文西手臂進行保留神經手術，術後搭配威而鋼、犀利士等藥物復健，仍有機會重拾性福。但若像余天這樣到了晚期，腫瘤範圍大，破壞神經在所難免。不過陳煜醫師強調，若真有需求，仍可求助人工陰莖等治療，並非完全絕望。

晚期也有救！精準醫療標靶藥物助攻

許多病患擔心沒藥醫，陳柏華醫師表示，攝護腺癌治療選擇非常多。即使荷爾蒙治療失效，轉變為抗藥性攝護腺癌，現在也有精準醫療助攻。若檢測出BRCA基因突變，可使用PARP抑制劑標靶藥物；若符合特定基因特徵，也能嘗試免疫療法，健保資源與國際指引都相當進步。

陳煜醫師也提到，很多高齡、低惡性度的患者，採取觀察或荷爾蒙保守療法，終其一生都未惡化。重點在於依據病人的年紀、期別與格里森分數（Gleason score）來制定策略，越早發現選擇越多。

看更多：吃羊肉爐+1飲品 40歲壯男攝護腺腫大發炎「想尿尿不出來」

隱形殺手爬升十大死因 3大高危險群當心

雖然攝護腺癌進程緩慢，但近年已爬升至十大致命癌症，每年新增逾五千例。陳煜醫師示警，半數以上男性確診時已是晚期，警覺性遠低於女性對乳癌的重視。若出現不明原因的腰痠背痛，往往代表癌細胞已轉移至骨頭，這時存活率就會大幅降低。

醫師特別點名三大高危險群：

家族病史：父兄有一人罹癌，風險高2倍；若兩人罹癌，風險飆升6倍。

飲食西化：愛吃紅肉（牛、豬、火腿）及高油脂食物。

不良習慣：愛吃油炸物、嗜吃甜食者。

40歲起應篩檢 勿迷信保健品治病

目前篩檢以肛門指診及PSA指數為主。雖然PSA指數有時會出現偽陽性造成恐慌，但醫界認為「寧可警覺高一點」。陳煜建議，有家族病史者應提早至40歲開始篩檢；一般男性50歲後即使排尿順暢，也該定期檢查PSA。

至於南瓜子、番茄等食物雖有預防作用，但醫師強調，一旦罹癌就不能只靠吃這些保健品，必須接受正規治療。攝護腺癌只要及早發現、正規治療，即使是晚期才發現，5年存活率仍有7成以上。

看更多：台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝！曾罹攝護腺癌 3大「護腺食物」曝光

◎ 圖片來源／TVBS（黃盈容攝）

◎ 諮詢專家／陳煜醫師．陳柏華醫師

更多健康2.0報導

亞麻籽竟是防乳癌神物！日本醫曝防乳癌飲食 這樣吃橄欖油也有用

「中國第1網紅」消失1年！親曝真相罹這癌復發轉移 醫揭治療關鍵

戰勝癌症卻輸給職場？調查揭癌友復職3大困境 立委籲訂溝通指引



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章