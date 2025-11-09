77歲奶奶認養41年不間斷 愛心綿延陪伴家扶童成長

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】「好久不見，你又長大了！」一句溫暖問候，道盡雲林家扶認養人對孩子們深厚的關懷。雲林家扶中心7日在林內紙蝶生態地景園區舉辦「舞蝶同樂、『芋』你相遇～雲林家扶認養人相見歡」活動，吸引近300位認養人與家扶兒少相聚，共同度過充滿笑聲與感動的一天。

協禧電機認養雲林家扶中心扶助童已經8年，每個月持續認養80-100位家扶兒，每年相見歡皆會準備小禮物送給每位協禧認養孩子。（圖／雲林家扶中心提供）

活動現場氣氛熱烈，林內鄉長劉姿言、鄉代會主席許林玉琴、農會總幹事黃國洲等地方貴賓皆親臨致意。劉姿言表示，林內擁有芋頭、木瓜等豐富農產，如同家扶兒的生命力一樣堅韌甜美。她感謝長年支持的認養人，讓孩子們在困境中依舊能感受到社會的溫暖與希望。

今年共有51位認養人、150位認養童與99位家眷齊聚。家扶特別安排「美麗有約熱心協會」準備在地佳餚，包括木瓜炒米粉與芋頭飯，讓來自各地的認養家庭在品味雲林風味的同時，感受地方人情與濃厚親情。

林內鄉代會主席許林玉琴(左二)介紹林內在地芋頭、木瓜..等特產，支持並肯定雲林家扶於林內紙蝶生態地景園區辦理相見歡活動。（圖／雲林家扶中心提供）

活動中，最受矚目的莫過於77歲王麗珠奶奶。她自41年前加入家扶認養行列以來從未間斷，至今已認養多位家扶童。王奶奶回憶，年輕時獨自撫養幼子、經營雜貨店維生，深刻體會孤兒與單親母親的辛苦，因此立志幫助弱勢兒童。她說：「能看到孩子一個個長大，就是我最大的快樂。」今年她特地從台中南下，與剛替換認養的張芳銘小朋友相見，笑容滿面、場面感人。

此外，長期支持雲林家扶的協禧電機公司也以實際行動投入愛心。該公司連續八年每月認養80至100位家扶兒童，今年更帶來「打狗球餅禮盒」贈送孩子們，表達對他們的鼓勵與祝福。協禧電機劉秉勳經理表示，希望孩子們在愛與支持中勇敢成長、突破困境。

雲林家扶中心主任廖志文感性表示：「每一位認養人都是孩子生命中的貴人，感謝大家用愛陪伴，讓孩子在人生路上不孤單。」他同時感謝來自全台各地、即使無法親臨現場仍持續付出的認養人們，強調家扶的每一步成長，背後都有無數默默奉獻的雙手。

當天活動在舞蝶飛舞與笑聲交織中畫下句點，象徵愛心如蝶，飛向希望。家扶中心期盼這份情誼能持續傳遞，讓更多孩子因社會的關懷而展翅飛翔。

