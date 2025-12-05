77歲婦剛出停車場 騎進大貨車「視線死角」遭撞亡

騎士連人帶車，被捲進大貨車底下。（圖／東森新聞）





今天（5日）中午新北林口發生一起嚴重車禍，一名77歲婦人騎機車從停車場出來，疑似在切換車道時，被後方大貨車追撞，送醫後宣告不治。警方調查，貨車駕駛主要都在林口區送醫療器材，他供稱車禍當下完全沒看到婦人，目前被警方列為關係人，在警局等待相驗。

騎士見前方沒車，油門一催騎上柏油路，她在路口還停下看後方來車，從外側車內緩緩騎到中間車道，後方大貨車沒注意到騎士，再往前開，導致她被擠在兩車中間，最後連人帶車被捲入車底。

當時77歲婦人是直接從停車場出入口出來，她要切換車道的時候，跟後方大貨車發生擦撞，而她人就直接被捲入到右車輪底下。

事發就在中午12時多，新北市林口中山路上，現場還留著騎士染血口罩，以及她留下的一隻鞋子，血跡跟車燈碎片都還沒有清乾淨，而騎士緊急送醫搶救之後宣告不治。

目擊民眾：「砰一聲，我抬頭就看到那個人被壓在下面，當時我的客人有先去了解，我是趕快先打電話給救護車，然後就趕快出去幫忙指揮交通。」

警方調查，騎士今年77歲，是社區住戶。而肇事貨車司機主要都在林口區送醫療器材貨物，他當時剛送完貨品，正準備回到也在林口的倉儲，卻跟婦人發生擦撞。他供稱因為大車視線死角，當下完全沒看到婦人，對於車禍發生原因仍在驚嚇中。警方初步針對貨車駕駛以及轎車駕駛進行酒測，他們都沒有酒駕。77歲婦人剛騎車出社區卻命喪輪下，死者家屬接到噩耗心都碎了。

