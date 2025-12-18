77歲婦暴衝撞母子成「夾心」 下車喊頭暈目擊者怒炸：不該上路

77歲婦開車暴衝1人命危。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市18日上午驚傳一起震撼人心的重大車禍，地點位於交通繁忙的中華三路與建國三路口，1輛由77歲婦人駕駛的自小客車，不明原因突然逆向衝入對向車道，猶如失控猛獸般高速暴衝，瞬間打破原本平靜的早晨通勤時刻。

根據目擊者描述，事發當下先是聽到一聲巨大的撞擊聲，隨即看見一輛汽車朝自己方向高速衝來，他驚險加速閃避才逃過一劫，然而就在他身後，一對騎乘機車的母子卻來不及反應，直接遭逆向轎車猛烈撞擊，巨大的推擠力道讓機車嚴重變形，母子更被撞向路旁另1輛停放中的汽車，瞬間形成恐怖的「夾心」狀態，現場畫面怵目驚心。

目擊者回憶，整起事故發生得極快，幾乎沒有任何煞車痕跡，撞擊力道之大，讓周圍民眾一度不敢靠近。消防與救護人員趕抵現場後，發現機車母親已當場失去生命跡象，緊急送醫搶救中；兒子則全身多處受傷，所幸仍保有意識，目前也在醫院接受治療。

更引發眾怒的是，肇事的77歲婦人下車後竟表示自己「頭暈」，此說法讓現場目擊者情緒瞬間失控，痛批「頭暈就不該開車」，直指這樣的行為不僅是牽拖，更是對其他用路人生命安全的極大漠視，目擊者怒斥，若身體不適，應立即停車熄火、拔掉鑰匙，而不是抱著僥倖心態上路，最終釀成無可挽回的悲劇。

目前警方已介入調查，詳細肇事原因仍有待釐清，是否涉及高齡駕駛身體狀況、用藥或其他突發因素，將進一步釐清責任歸屬。

