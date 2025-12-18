77歲婦開車暴衝！補教老師傷重身亡 10萬元交保

高雄三鳳中街前發生一起令人鼻酸的交通悲劇。（圖／東森新聞）





高雄三鳳中街前發生一起令人鼻酸的交通悲劇。一名77歲的潘姓婦人載著朋友從屏東開車來到高雄，卻在建國路旁停車時發生嚴重的暴衝意外，造成一名補習班老師身亡。

現場的監視器畫面完整錄下了這起慘劇的過程，當時這輛由潘姓婦人駕駛的自小客車正在路邊準備停車，駕駛倒車後正要往前調整位置，車輛卻突然像失控般朝對向車道暴衝。這輛車直接切入車流，迎面撞上一對共乘機車的母子。後座兒子在強大衝擊下，整個人飛起後重摔在地受傷。然而騎車的53歲丁姓母親連人帶車被推撞到路邊的另一輛小客車旁，慘遭兩車夾擊。

目擊這幕的民眾驚喊「飛起來了」，當時在大樓前的阿伯更是嚇得直往後退。路過的騎士們見狀紛紛停下車準備救援，現場一片混亂，肇事車輛車頭撞爛，而被撞的機車龍頭更是全毀。當時閃過撞擊的騎士驚魂未定地表示，撞擊那一瞬間的力道真的非常大。路邊無辜被波及的小客車車主也感到十分錯愕，直呼好險人不在車上，否則後果不堪設想。

遭到夾擊的丁姓母親在現場即陷入昏迷，緊急送醫搶救後，仍因為傷勢過重宣告不治。肇事的潘姓婦人向記者供稱，當時是因為突然感到頭暈才會誤踩油門。雖然經過警方查證，這名77歲婦人的駕照效期到115年7月為止，目前仍屬有效期限內，但這起事故再次讓社會大眾關注高齡駕駛的安全性問題。

案發後，潘姓婦人被依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦。檢察官在完成複訊之後，諭令潘姓婦人以10萬元交保候傳。目前相關單位正持續針對詳細的肇事原因進行深入調查，希望能釐清整起車禍的責任歸屬。

