77歲婦駕車失控逆向暴衝 騎車母子遭撞一死一傷

今(18)日上午9點多，高雄市三鳳中街外發生一起死亡車禍，撞擊驚悚瞬間也曝光，當時77歲的潘姓駕駛載友人從屏東北上準備到三鳳中街採買，結果倒車時，先擦撞到一部貨車，接著車輛又失控衝往對向，一對雙載母子閃避不及遭撞上，釀一死一傷悲劇。眼看嚴重車禍發生，不少用路人停下幫忙。根據了解53歲的丁姓騎士載兒子要去上課，結果途中被撞上，媽媽遭遇死劫，而令目擊民眾不滿的是，肇事駕駛下車後宣稱是頭暈釀禍，這說法讓他氣炸認為是牽拖之詞。

恐怖畫面曝逆向暴衝母子被夾1死1傷駕駛稱頭暈，車來車往的馬路上，香檳色轎車突然失控，衝往對向車道，第一部機車驚險閃過，後方車輛察覺不對，緊急剎車停下，但其中一部仍被撞上，騎士乘客被撞飛重摔在地，險些被波及的路人，嚇得連連後退，看到發生嚴重車禍，用路人好焦急，二話不說上前幫忙，機車成了夾心車輛，卡在兩部汽車中間，強大撞擊力道，53歲丁姓騎士當場沒了生命跡象，救護車十萬火急將人送一還是為時已晚，而她20歲的兒子也受傷進了醫院。

目擊騎士說：「我有嚇到那我油門就催得比較快，她是跟我們講說她頭暈，就乾脆就不要開車了，那個已經太老了，妳如果反應度沒有那麼好妳就真的不要開車。」驚險閃過的男騎士，回想事發當下餘悸猶存，令他不滿的是，肇事駕駛除了高齡外，下車後還替自己辯解，聽在他耳裡認為都是牽拖之詞。

記者VS.肇事潘姓駕駛說：「怎麼會發生的，那時候我頭暈啊。」77歲的潘姓駕駛當時載友人，從屏東潮州來高雄三鳳中街準備採買，結果停車時先碰撞到貨車，不知是車禍後緊張誤踩油門，還是真的不舒服，接著整輛車以切西瓜方式，逆向跨越好幾個車道，不偏不倚撞上雙載母子檔，及停放車格內的一部轎車。

遭波及轎車車主VS.記者說：「不在車上，(你就跑過來看)，我們也嚇到，對啊。」肇事車輛毀損嚴重，就連後照鏡也搖搖欲墜，而被撞的機車車頭幾乎全毀，物品散落一地。

高雄三民一分局交通組長李俊杰說：「酒測值為0，初步肇因研判為未依規定駛入來車道。」載兒子上學途中發生奪命車禍一死一傷，原本幸福的家庭瞬間支離破碎，倖存的兒子除了承受皮肉傷之外，最愛的母親再也喚不回，心理恐怕已留下難以抹去的陰影。

