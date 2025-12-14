77歲密醫「深獲患者信賴」獲緩刑 不法所得也打折「555萬→164萬」

屏東77歲許姓男子不具牙醫師資格，卻長達15年為人治療。（示意圖：pexels）

屏東一名77歲許姓男子未取得牙醫師資格，卻在自宅替患者看診、製作假牙長達數年。一審依《醫師法》判刑2年、緩刑5年，並追繳555萬元不法所得。案經上訴，高雄高分院審理後認為，檢方對於其執業時間的舉證不足，且考量許翁年事已高、在鄉里間深獲患者信賴，並非惡意詐財，因此撤銷原判決，改判1年8月、緩刑5年，不法所得追繳金額大幅降為164萬元。

許男被控自2009年6月起，在屏東市住處違法從事醫療行為，項目涵蓋牙齒咬合調整、印模、假牙安裝及擦藥等。屏東地院一審時，許男坦承犯行，法官雖認定其違法，但也考量未對患者造成重大健康危害，給予緩刑。

二審合議庭指出，檢方僅憑Google街景照片與招牌，推斷許男自2009年起執業，證據不足；因此改採信許男說法，認定自2018年起算，犯罪期間縮減為82個月。依每月收入3萬元計算，不法所得總額為246萬元。

此外，法官審酌許男已高齡77歲，行醫期間與患者關係良好、頗受信賴，其犯罪性質與一般竊盜、詐欺等不勞而獲之惡行不同。若全額沒收所得恐過於嚴苛，依刑法相關規定酌減至三分之二，最終裁定追繳164萬元，全案仍可上訴。





