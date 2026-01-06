77歲寶島歌王參選花光1億2千萬 自揭1心願： 無法完成心中內疚

苗可麗（左起）、葉啟田、黃西田、侯怡君6日受訪。（趙雙傑提供）

寶島歌王葉啟田6日宣布將擔任今年 5 月 9、10 日在高雄流行音樂中心舉辦的「真愛秀．藍寶石大歌廳」主秀。葉啟田消失螢光幕前4年，近期又傳出失智、手抖等症狀，不少粉絲憂心他健康狀況。他露面揭近況，戴上眼鏡，透露自己眼睛有3大疾，還有重聽狀況。

77歲葉啟田坦言眼睛出現輕微閃光、近視、老花眼狀況；此外，他也提到自己從年輕開始就有耳疾，年輕時看耳鼻喉科時，醫生說左耳膜有破裂，聽力較其他人少25％，加上個人體質，近年左耳確實有重聽。訪問時被注意到葉啟田手腳不停抖動，他表示只是按摩穴位。

廣告 廣告

葉啟田生涯曾以無黨籍身份4度參選，共花1億2千萬積蓄選舉，問他是否想再選？他以年過45歲的女人「生小孩」妙喻，「我也會想，但各方面不允許。」葉啟田對公共事務抱持熱心，獨自一個人在家時，也時常反思人生，他表示：「在家想自己的人生，想社會的事，想怎麼樣盡量給朋友快樂，怎樣更合諧，無論高興的事，還是不快樂的事，再好好回想一遍，『最重要是，要怎樣活下去，還有何沒做的事，可以就盡量做，做多少算多少』。」

久違受訪，葉啟田也鬆口自己的內疚心願，表示無法完成心中有遺憾，盼未來在有賺錢的狀況下成立「基金會」，去幫助更多人，為社會盡心力。同台的黃西田也透露，這回葉啟田會點頭演出主要是兩人60年來從未同台過，這回一起演出，是彼此出道多年來首次的「南北歌王」合體，以此邀約，才終於讓葉啟田點頭。

據悉，「真愛秀．藍寶石大歌廳」本也邀請消失歌壇11年多的黃乙玲演出，可惜她以「潛心修佛」為由婉拒。而才在去年金鐘回歸舞台的江淑娜，也婉拒邀約，表示「有其他規劃」。

為回饋長期支持藍寶石大歌廳的忠實粉絲，高流同步推出誠意滿滿的套票優惠，內容包含「高雄有顆藍寶石」專書1本、紀錄片電影票2張，以及「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會價值門票 2 張，總價值6,320元，優惠價僅4,588元，等同72折回饋。套票限量100組（每日50組、每人限購1組），1月10日中午12點將與演唱會門票同步於ibon開賣，超殺價格連高流執行長丁度嵐都忍不住直呼：「真的太划算！」此外，高流加碼早鳥會員日，於1月9日中午12點單購演唱會門票享高流會員專屬95折優惠，也提醒歌迷需提早一日預先免費加入高流會員以符合資格，活動詳情依高流官網及官方社群公布為準。

更多中時新聞網報導

MLB》「日職輸出」退燒？ 村上宗隆、今井達也億元大約落空

TPBL》找回贏球渴望 國王客場首勝到手

台南西市場、高雄鹽埕一市 成功變身