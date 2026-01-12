77歲張國柱退休「每天必做這事」 張震曝父親近況讚：我很佩服

張震12日出席《幸福之路》記者會。（甲上娛樂提供）

張震在新片《幸福之路》中，精準詮釋一名父親在殘酷社會中無聲掙扎的身影，成功奪下第二座金馬影帝，今（12日）出席記者會，談起77歲的父親張國柱，形容對方是「比我厲害很多的演員」，戲路完全不同，「他更陽剛、更有個性、更有男子氣概，我可能是亦正亦邪」。張震透露，看著父親在家中拿著劇本反覆練習台詞，並長年維持運動習慣，「3、40年下來每天都一定要運動」，每天至少慢跑一小時，那份自律令他非常佩服。

張震回憶起13歲拍攝《牯嶺街少年殺人事件》時，父親曾教他一個實用的表演技巧：「如果現場不知道怎麼辦，手可以像是在搓繩子那樣表現內心戲，就不會看起來很乾。」也親自起身示範，「後來我發現很多演員都會，他們站著的時候就會這樣。」這個小技巧後來被他內化成更靈活的方法，「後來我綜合發現，如果不要被看到就手插口袋繼續走就好了。現在拍戲我還是會找一個重心，換個姿勢或靠一下，找個自己覺得講台詞比較舒服的方式。」

廣告 廣告

張震拿著「堅持就是勝利」的春聯，祝大家新年快樂。（甲上娛樂提供）

張震也透露，雖然年輕時曾因表演挨過父親的罵，「現在這麼大了當然不會」，去年得獎時，他不忘在台上感謝父親，他表示，爸爸有在一時間傳訊息恭喜，「比長輩圖多一點啦，就是一些表示恭喜跟關心。」結束後也有通個電話，甚至會傳訊息關心他，父親是否有評價他的演出，「他對我的表演只會說『不錯』，就這麼簡短，我覺得他已經超脫了演戲，更關心的可能是我感覺怎麼樣，因為演員講真的後來也比較在乎演的時候感受怎麼樣。」至於父親已經6年沒拍戲，是否有機會看到他重出江湖？他表示「他是跟我說他退休了」。

現在張震自己也當了父親，他說會常帶10歲女兒去拍攝現場，小小年紀的觀察讓他驚訝，「她會跟我講『現在要拍了』，我說妳怎麼知道，導演都還沒講準備，她說『你看那個Boom（收音長桿）拿下來的時候就代表要拍』，我在現場都不會注意這些事情，我都是聽導演口令，她看到的世界就跟我的不一樣。」笑認女兒算是有天份，但他不會鼓勵女兒當演員，「我覺得當演員很辛苦，如果是兒子的話我可能會想讓他試試看，但女兒我覺得算了，不過如果她自己想當然無所謂，她的心意和想法最重要，但我不會主動鼓勵。」

男星張國柱。（粘耿豪攝）

他也笑曝女兒在片場看到上戲時，跟平常爸爸不一樣的樣子常會覺得很奇怪，「他有問我，但我懶得跟她解釋，不過她會知道我在工作，我看劇本或做功課時會把門關起來。」張震在要跟8歲童星魏愷樂演父女，這是小女孩第一次演戲，他必須想辦法讓她演得像真的父女一樣，「不能一下就跟她很熟，所以我每天大概3到5分鐘跟她講2、3句話就走，再過來又講個3、5分鐘，營造出電影裡那種久違父親、很陌生但每天會講電話的感覺。」

片中他移民到紐約打拼，開餐廳失敗後靠當外送員維生，張震說，這次他演藝生涯中最放鬆的表演狀態，「我希望觀眾在看的時候也可以感受到一種放鬆的感覺，我以前常演類型電影，有時候要比較誇張，可能是高富帥、家裡很有錢，但我就不是這樣的人。」並透露自己每天在紐約零下幾度的室外站了8、9個小時，且戒菸許久的他，還為了角色不斷抽菸，不過他卻形容那段日子「很好玩」，因為拍攝場景多半是真實的店家與老舊房子，充滿生活氣味，「當你真的演得很寫實、很投入，覺得過癮的時候，其他辛苦就不重要了。」

他也提到自己在紐約吃了很多披薩，「2個月叫了12次披薩外送，我覺得紐約披薩很好吃」，之後會想開餐廳當副業？張震先是說有想過要賣健康餐，但不忘自嘲「我開餐廳肯定失敗，年輕的時候很想要有副業，但現在不會了，因為我不是做生意的料，我覺得做任何事情都需要時間，一件事情都做不好，怎麼還去做另外一件事情，我沒有那個能耐可以這麼多分身，後來發現乖乖做一件自己喜歡的事情也不錯，那就不是遺憾或很重要的事了」。

最後，他也分享去年突然迷上的50年代古董大畫幅底片相機，一張底片300元，每一次按快門前都得反覆思考，反而讓他更清楚自己為何而拍，「我開始拍一點照片，可以在閒暇時填補很多時間，慢慢去做一件喜歡的事，還滿開心的。」但被追問是否之後會想開攝影展？張震立刻表示「可能不會，我拍得太爛」，並提到有跟身邊會攝影的朋友們討論，「發現攝影本身這件事和聊天也很重要，這可能是我平常比較不會做的事情，現在用相機後，可以跟一些平常不會有話題的人產生話題，這也是蠻有趣的事情」。

《幸福之路》將於1月29日在台上映。

更多中時新聞網報導

《臥虎藏龍》30刷 韓裔導演圓夢邀張震拍片

張楷奕自虧在名廚前如新生兒

Energy強碰金唱片 自豪16蹲贏韓團