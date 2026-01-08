77歲張小燕罕見露面現身追思會！穿著低調黑毛帽白風衣 告別老友林光寧

記者鄭尹翔／台北報導

張小燕低調現身林光寧追思會。（圖／記者趙于瑩攝影）

蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧於上月 13 日因中風併發吸入性肺炎病逝，享壽 75 歲。今（8）日上午在台北市懷愛館舉行追思紀念會，現場湧入眾多演藝圈與政商界人士送別，其中許久未露面的資深天后張小燕也特別到場致意。

蕭敬騰淚崩分享和岳父林光寧的相處過程。（圖／記者趙于瑩攝影）

今年已經 77 歲的小燕姐近年健康狀況屢傳疑慮，但她時常向外界報平安。今日現身追思會，頭戴毛毛帽子、佩戴墨鏡，身穿白色風衣，低調現身，步伐穩健，但仍不忘表達對林光寧的追思與尊敬。

追思會現場以林光寧最愛的白色作為主題，眾多藝人與親友身穿白色服裝，用笑容和祝福送別。小燕姐抵達會場時，也與其他藝人好友低聲交談，保持溫馨而莊重的氛圍。

林光寧生前為人開朗、喜愛熱鬧，追思會花籃與奉花芳名錄幾乎排滿整面牆，現場氣氛溫暖而感人，展現他在演藝圈多年的人緣與影響力。

