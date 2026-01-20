77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點

娛樂中心／蔡佩伶報導

知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」。

李明川日前跟天后們一同聚會，從畫面中可以看到，在歌唱領域發展的張清芳、葉璦菱、李翊君，以及主持人方芳芳、利菁，就連退休的「綜藝教母」張小燕都是座上嘉賓，當天她面露燦爛笑容，看起來氣色不錯。

除了天后聚餐掀起討論之外，站在利菁旁邊、身材高挑的男子也成了網友討論焦點，有人好奇他的真實身分，對此，李明川出面解答「張清芳兒子」，其餘網友則稱讚李明川「人緣真好」、「你太幸福了，羨慕啦」。

李明川解答網友提問。（圖／翻攝自臉書）

