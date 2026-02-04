77歲影劇大亨吳敦辭世 林志穎震驚吐心聲

吳敦於離世，林志穎得知噩耗直呼：「非常震驚。」(資料照，記者胡舜翔攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕竹聯幫大老、前總護法吳敦於3日傳出離世消息，享壽77歲。吳敦過往曾有「鬼見愁」封號，因涉及江南案遭捕，出獄後轉戰演藝圈發展多年，曾經於7、80年代挖掘許多當紅名人，包括金城武、賈靜雯、林志穎等人。林志穎今得知噩耗直呼：「非常震驚。」

他今透過經紀公司「吉米工作室」向本報表示，自己出道時非常感謝吳敦的照顧，讓自己嘗試了軍教、校園、古裝等不同類型的電影，也有機會能夠與各位前輩合作，「是他讓我成就了許多膾炙人口的角色，甚至之後到香港發展也都是因為吳哥，這一路走來真的非常感謝吳哥，謝謝吳哥在電影史上的堅持與貢獻，希望他一路好走。」

吳敦家屬將靈堂設置在北市民權東路會館，預計2月15日在台北市懷愛館舉辦告別式，但未設公祭。訃聞透露，吳敦於2月3日上午6時30分過世，在2月15日舉行完家祭後，隨即火化，「子女晚輩遵父親生前遺願，告別追思會當天不開放公祭儀式，希望家人溫馨陪伴走完人生最後一程」。

