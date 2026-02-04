77歲影視大佬吳敦離世！乾女兒賈靜雯31字悲痛發聲 林志穎震驚：是他成就了我

賈靜雯（左）與林志穎都曾受到吳敦提攜。翻攝微博、臉書

前竹聯幫大佬、影視圈大亨吳敦驚傳離世，賈靜雯曾認他當乾爹，目前她正在中國拍戲，獲知消息後，透過經紀人表示：「早些聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」

另外，林志穎也受吳敦提攜頗多，透過工作室表達震驚心情，並提到，自己剛出道時，就因吳敦的照顧，拍了軍教、校園、古裝等不同類型的作品，且讓他有機會與很多前輩合作，「是他讓我成就了許多膾炙人口的角色，甚至之後到香港發展也都是因為吳哥，這一路走來真的非常感謝吳哥，謝謝吳哥在電影史上的堅持與貢獻，希望他一路好走。」

吳敦（左）曾與兒子一起受訪。鏡週刊

告別式不開放公祭 家人溫馨陪走最後一程

吳敦的家屬發布訃聞，提到他於2月3日離世，享壽77歲，靈堂設置於民權東路上的會館，並將於2月15日於台北市懷愛館至忠一廳舉行家祭，隨後發引火化，特別提到遵照父親遺願，當天不開放公祭儀式，「希望家人溫馨陪伴走完人生最後一程。」



