77歲李炳輝生活陷困頓！楊貴媚、陳美鳳出手了 私下暖舉曝光
記者宋亭誼／台北報導
桂田文化藝術基金會多年來固定於每年農曆新年前舉辦尾牙聚會，希望在歲末之際，為長年奉獻於台灣演藝圈的前輩們，創造一個團圓相聚、彼此關懷的時刻。農曆新年將至，為延續對演藝圈前輩的關懷與感謝，桂田文化藝術基金會於日前舉辦一年一度的「歲末關懷尾牙聚會」，基金會執行長楊貴媚邀請多位資深藝人與導演齊聚一堂，在溫馨歡笑中提前迎接新春佳節。
今年由執行長楊貴媚及擔任桂田文化藝術基金會永遠的愛心大使陳美鳳，代表基金會邀請演藝圈資深前輩，包含林福地導演、林松義、李炳輝、憶如、陳麗卿、石中玉，以及一同協助關懷資深藝人的台灣優質生命協會秘書長紀寶如、紀麗如一起與會團聚。
基金會按照慣例特別準備新年紅包與年節禮盒致贈到場的資深前輩們，象徵祝福與吉祥，期盼將滿滿的好運與關懷帶進新的一年。基金會也藉此機會向資深藝人與導演們表達由衷的敬意與感謝，感念他們多年來為台灣文化藝術所做出的貢獻。桂田文化藝術基金會表示，文化的傳承不僅來自作品，更來自人與人之間的情感連結。未來也將持續以實際行動關懷藝文前輩，讓溫暖在歲月中延續，讓愛在新的一年持續發光。
桂田文化藝術基金會執行長楊貴媚表示：「照顧資深藝人是一份長期的承諾，基金會所做的，不只是補助，更重要的是陪伴。」桂田文化藝術基金會成立以來，最重要的是陪伴照顧對影視文化貢獻良多的資深長輩們，除了平時持續的關懷與慰問，每逢農曆春節基金會都會特別邀請長輩們一同吃團圓飯，親手送上紅包與年禮，祝福長輩們年年平安、健康喜樂，「看到長輩們吃得開心、聊得盡興，臉上帶著笑容，董事們也都深受感動。」
談到基金會未來規劃，楊貴媚也說，隨著實際接觸越來越多影視工作者，基金會看見了幕後主創與劇組工作人員長期承擔的辛勞與壓力。「很多人一輩子在幕後付出，卻很少被照顧到。」因此，展望2026年，基金會也將關懷視野進一步擴大關懷對象，期盼讓整體照顧更加完整，讓愛與支持在影視文化的每一個角落持續延續，「文化要走得長遠，不能只照顧作品，也要照顧人。」
