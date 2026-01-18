77歲梁小龍病逝！成龍聞噩耗「不願相信｣ 悲痛哀悼：很佩服他

娛樂中心／蔡佩伶報導

香港資深男星梁小龍因出演電影《功夫》「火雲邪神」一角爆紅，如今卻傳出驟逝消息，讓大批網友不敢置信，對此親友證實死訊，而今（18日）影星成龍發文哀悼，大讚梁小龍功夫讓同行佩服不已。

梁小龍過去跟李小龍、成龍、狄龍，在香港影壇有著「四龍」稱號，不過今（18日）親友透露他已於1月14日病逝，享年77歲，家屬目前低調處理後事，據悉告別式暫定在1月26日舉辦。

聽聞同行噩耗的成龍，今（18日）在微博中發文哀悼梁小龍，透露一時之間，「不敢也不願相信」，表示梁小龍將畢生所學運用在影視作品裡，稱讚他是一位優秀的動作指導，提到梁小龍生前所飾演的經典角色，不只受到網友喜愛，更讓成龍等人佩服不已，最後，成龍喊道梁小龍，「梁兄，北京下雪了，天很陰，懷念您...」，字字句句都流露出滿滿不捨。

