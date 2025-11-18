77歲游錫堃突曬照！頭頂全淨空「反差狀態」曝光

政治中心／李汶臻報導

現年77歲的前立法院長「水牛伯」游錫堃，辭去不分區立委後，不時就透過社群上傳私下照片，每每分享退休生活點滴，總能吸引大批網友圍觀。他今（18日）晚間突然PO出一張年輕時期的軍中證件照，畫面中的他頭頂全淨空、卸下臉蛋零件，這張55年前的泛黃舊照曝光後，隨即引發大家熱議。





游錫堃先前曾曬出騎腳踏車經過立院門口的自拍照。（圖／翻攝自臉書@游錫堃）





游錫堃不時就在社群曬照並分享退休日常的點滴。（圖／翻攝自臉書@游錫堃）

近來過上退休生活的游錫堃，不時就在社群上傳日常生活照。一向熱愛騎腳踏車的他，先前也發文曬出騎鐵馬經過立法院的自拍照。他今（18日）突然上傳一張畫面已經泛黃的軍中制服舊照，畫面中的他頂著一顆頭上毛髮「幾乎淨空」的圓寸大光頭，面容清瘦、五官深邃俐落，神情剛毅配上微微上翹的嘴角。

游錫堃頭頂全淨空，超反差「正面視角」突上傳。（圖／翻攝自臉書@游錫堃）





制服胸口前還印著號碼「88」，游錫堃也發文調侃說「大頭兵88號，看起來憨憨的、笨笨的，原來被叫憨堃是有所本的！」。游錫堃多年來都以「溫和長輩」形象示人，如今年輕時期的超反差硬漢模樣難得曝光，短短1小時就吸引不少粉絲圍觀並湧入留言大讚：「很英俊」、「眼睛充滿智慧」、「您才是真正台灣人的典範」、「憨厚老實的台灣郎，我支持您」、「游院長年輕正氣凜然」、「純樸打拼的台灣牛」。其中還有人驚嘆游錫堃的五官與氣場完全沒變：「水牛伯年輕好帥！現在依然有夠帥」、「院長沒什麼變」。

