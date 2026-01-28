77歲潘迎紫臉書被鎖 花1星期「大膽肉身試驗」順利尋回

潘迎紫臉書帳號一度消失。（圖／中時資料照／郭吉銓攝）

77歲潘迎紫平時常用社群網站和粉絲互動，甚至是在第一時間發文哀悼藝人好友離去。昨(27日)她在臉書報平安，自曝一星期前正在滑粉絲留言時，自己的帳號被無預警登出，她急著想尋回，結果見APP要求她拍攝Face ID來證實，她猶豫許久，甚至問遍周遭的人，每個人都提醒她可能會被詐騙，她牙一咬還是接受了Face ID認證，終於順利尋回粉專發言權。

潘迎紫昨開心發文說：「我回來啦！又一次無常的例子！雖然至今仍覺得莫名其妙」，並表示本月21日自己本來心情輕鬆在滑粉絲留言，突然被登出、粉專帳號被封鎖，接著看到APP要求她自拍Face ID以證明是本尊，潘迎紫傻眼說：「一連串的超速動作好像置身 AI影片中，是那麽的不真實，那麼的嚇人啊！」

潘迎紫接著說，自己當下腦中緊張狂轉問自己：「這是駭客嗎？ 是詐騙嗎？？ 我當然不敢亂動我的手指」，粉絲也發現她的帳號消失，她急忙問身邊的人，大家不是不知道，就是提醒她應該是詐騙，有朋友幫她問AI，才知道Meta確實已經在2024年底用Face ID認證身分，潘迎紫非常大膽心想：「只要真的是Facebook我就不怕自拍認證！於是，今早我就放馬過去，拍了！」

結果不到8小時，潘迎紫的帳號順利恢復，她無奈說：「說證明我沒犯規！媽媽咪呀！黑暗的一星期終於結束！雖然心?仍覺得很委屈，不明白為什麼受罰」，她覺得Meta這個認證方式很不錯又方便，自己「肉身試驗」後提醒大家：「一定只能相信在Facebook app 彈出來的叫認證網頁哦」，但她心裡還是毛毛的，笑說：「萬一將來有人用我的 Face ID犯案的話，請朋友們證明那不是我本人哦」，粉絲也回：「恭喜娃娃姐帳戶重生」、「還好是虛驚一場，不過蠻嚇人的」。

