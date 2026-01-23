77歲父親胰臟癌上月離世！麻衣暴瘦首公開現身 悲吐爸爸最後遺言

記者蔡維歆／台北報導

麻衣因為爸爸過世暴瘦。（圖／翻攝自麻衣IG）

日籍藝人麻衣去年全面復出，當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，去年12月28日病逝，享壽77歲。如今她回台上節目受訪，整個人看來暴瘦，體重已掉到41公斤，「我一直待在日本的話，一個人的時候一直哭不停，所以我就決定這一次來台灣，然後把心情慢慢（調整）回來」。

麻衣貼出一張爸爸抱著兒子的背影。（圖／翻攝自IG)

根據《TVBS新聞網》報導，麻衣透露父親2024年1月突然昏倒被檢查出胰臟癌二期，3月安排手術切除切除三分之一的胰臟和脾臟，沒想到癌細胞突然轉移至腹膜，去年9月醫生說爸爸壽命只剩3個月。麻衣哽咽透露那段時間每日以淚洗面，爸爸在12月中轉到安寧病房後也關心會不會有台灣新聞報導，結果真的有，她也趕快把這件事告訴爸爸，後來12月28日當天麻衣爸爸晚間6點左右數度停止呼吸，又恢復意識，最後才漸漸沒了心跳離世。她說爸爸沒有未完成的遺憾，很安詳的離開。

而根據日本喪葬習俗，法事需要做滿49天，以助亡魂升天，爸爸骨灰目前擺在她家，麻衣透露媽媽常覺得爸爸還在，所以很擔心，「我怕她事情都做完之後，她就突然開始空虛、寂寞，所以以後如果可以的話，就帶媽媽跟兒子一起來台灣走、吃台灣菜，這樣對媽媽會（比較）開心」。

