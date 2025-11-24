77歲獨居翁倒臥透天厝身亡多日 部分遺體泡水中已開始腐爛

高雄市三民區金獅湖附近，一處老舊透天厝所住77歲劉姓獨居男子，倒臥家中多日未被發現，直到家屬昨（23）日前往探望，才發現已明顯身亡。（圖／任義宇攝）

高雄市三民區金獅湖附近，一處老舊透天厝所住的77歲劉姓獨居男子，倒臥家中多日未被發現，直到家屬昨（23）日前往探望，才發現已明顯身亡，現場環境髒亂，部分遺體有泡在水中已開始腐爛，一旁還有10多隻狗圍繞，警方已報請檢方相驗釐清死因。

平時獨居的劉翁，其親人昨日接獲鄰居通報，指劉翁已多日未外出，前往探望時發現已倒臥家中明顯死亡，因家中環境遭亂，遺體一半泡在積水中，已開始出現腐爛跡象，所幸並未有遭犬隻啃咬跡象，家屬趕緊通報警方到場。

據了解，劉翁平時與親友、鄰居互動均不密切，僅知道其似乎為公職人員退休並不缺錢，但因衛生習慣不佳、家中凌亂，且留有未整理的長髮時常飄散異味，加上豢養10多隻會咬人的狗，平時會去撿廚餘餵給狗吃，屬於附近社區頭痛人物，也確實注意到其已多日未外出走動。

家屬則向警方透露劉翁平時身體狀況就不佳，警方說明此案已報請檢察官進行相驗，已釐清詳細死亡時間與死因，針對所遺留的犬隻，動保處也已派員介入安置。

