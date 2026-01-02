77歲男獨自離家被通報協尋 身藏金飾與4萬元現金險被騙

cnews204260102a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台南市第二警分局海安派出所，日前下午及時成功攔阻了一起典型的「假檢警」詐騙案。第二警分局表示，警員洪正偉、黃順發等，在當天下午5時8分左右，在台南市中西區西門路與府前路口，尋獲被通報為緊急協尋的77歲郭姓失蹤人口。員警發現郭男神色慌張、語帶保留，直覺事有蹊蹺，在耐心引導下，成功揭發這場險些讓老翁損失慘重的騙局。

警方調查，郭男接獲自稱「桃園地檢署檢察官」的電話，對方謊稱他涉嫌詐欺及妨害自由等刑事案件。威脅郭男必須透過line通訊軟體回報行蹤，並要求他拍攝身分證件、存摺及家中財物，供檢警「查證」。詐騙集團成員，甚至宣稱將指派桃園市警局八德分局的偵查人員，南下面交相關物證，並嚴令郭男遵守「偵查不公開」，不得向家人洩露半點消息。

第二警分局表示，郭男信以為真，當日中午獨自離家，隨身攜帶著身分證、兩張提款卡、現金新台幣4萬元，以及總價值約6萬8000元的金牌與金戒指等，準備依約交給詐騙集團成員。所幸員警在交出前一刻及時攔截，檢視郭男手機通訊紀錄時，發現詐騙集團成員，疑似察覺警方介入，已先行退出群組銷毀證據。

台南市第二警分局呼籲，民眾若接獲自稱檢警單位，要求交出財物或監管帳戶的電話，務必保持冷靜，並撥打165反詐騙諮詢專線，或110報案查證，以免受騙上當。

照片來源：台南市警方提供

