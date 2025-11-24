77歲秦祥林攜愛妻快閃返台 現身大巨蛋力挺民歌

《臺北大巨蛋 民歌大團圓》日前完美落幕，破天荒凝聚74位民歌手化身音樂時空旅人，以122首金曲接力打造七小時不斷電民歌時光機，帶領全場歌迷重返民歌最燦爛的黃金年代。值得一提的是，70年代華語影壇天王巨星秦祥林為了這場民歌盛宴，帶著老婆專程從洛杉磯返台，展現鐵粉級支持力道，只見77歲的他保養得宜，完全看不出年紀，並帥氣揮手說：「大家好」。

《臺北大巨蛋 民歌大團圓》日前完美落幕，破天荒凝聚74位民歌手化身音樂時空旅人，以122首金曲接力打造七小時不斷電民歌時光機。（圖／中華音樂人交流協會 提供）

《臺北大巨蛋 民歌大團圓》透過「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」四大主題橋段巧妙串聯，備受矚目的亮點莫過於民歌世代指標性團體，包括「木吉他合唱團」、「金韻四小」、「大學城」、清清楚楚二重唱、南方二重唱、鄉村二重唱皆全數重磅回歸，更完整串起 70–90 年代民歌黃金傳奇。

節目壓軸全體74位歌手登台大合唱，以〈浮雲遊子〉、〈外婆的澎湖灣〉、〈散場電影〉、〈恰似你的溫柔〉四首經典體現數萬人大合唱的團圓意義，為這場史詩級規模的音樂盛宴寫下完美句點。

陶晶瑩當天以華語中生代歌手的身分出席，一連演唱張雨生的〈天天想你〉跟蔡藍欽的〈這個世界〉兩首民歌，她唱完開玩笑說：「剛剛唱的還可以嗎？老實說我今天是資歷最淺的小妹，所以被發配邊疆。」接著說：「我從小聽民歌長大，吳楚楚先生是我出道時的老闆，雨生的歌也跟民歌有些淵緣，我們都是受民歌薰陶開始創作的。」

陶晶瑩還邀請女兒豆豆上台打招呼，母女倆同台互動逗趣。（圖／中華音樂人交流協會 提供）

接著陶晶瑩還邀請女兒豆豆上台打招呼，母女倆同台互動逗趣，她笑說：「我等等要陪我女兒去高雄看TWICE ，但我跟她說，請先陪媽媽來台北大巨蛋，看我那個年代的TWICE！'」

值得一提的是，這次演唱會除了匯集74名民歌手登大巨蛋高歌外，台下也星光熠熠，70年代華語影壇天王巨星秦祥林為了這場民歌盛宴，專程從洛杉磯返台，展現鐵粉級支持力。今年77歲的秦祥林特別帶著老婆前來大巨蛋，保養得宜的他看起來完全看不出年紀，面對記者提問想聽什麼歌，他先是帥氣揮手說：「大家好。」接著笑著比「很多」的手勢，透露這回返台來看演唱會心情很開心，還興奮地用雙手比讚，享受跟老朋友們相見歡的時光。

77歲秦祥林攜愛妻快閃返台力挺民歌。（圖／中華音樂人交流協會 提供）

