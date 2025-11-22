77歲秦祥林滿頭白髮現身大巨蛋 帥帶老婆曹昌莉挺「民歌大團圓」

秦祥林（右）帶老婆曹昌莉看「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會。中華音樂人交流協會提供



74位民歌手今（11╱22）在「臺北大巨蛋 民歌大團圓」以122首金曲接力打造7小時不斷電時光機，70年代華語影壇天王秦祥林特地與老婆曹昌莉從洛杉磯返台力挺，77歲的他雖已滿頭白髮，但仍帥氣依舊，他神采奕奕揮手打招呼：「大家好。」還興奮地舉起雙手大拇指比讚。

秦祥林一得知演唱會消息後，立刻託人購買7張最高價位票，之前他透過友人表示：「民歌是我們那個年代最真摯的情感記憶，每1首歌都像是一段青春的日記，這次能回來參加，不只是聽歌，更是與過去的自己團圓。」

70年代出道的秦祥林主演的《彩雲飛》、《我是一片雲》等瓊瑤電影締造無數銀幕傳奇，今以「海歸應援團」身分驚喜現身大巨蛋，他表示很開心，也非常享受跟老朋友們相見歡的時光，透露計畫在後天返回美國。

