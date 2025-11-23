77歲秦祥林還是好帥！滿頭白髮現蹤 妻陪回台見民歌老友
【緯來新聞網】《臺北大巨蛋 民歌大團圓》演唱會在昨晚（22日）順利落幕，破天荒集結74歲歌手、耗時7小時的演出，就連許久沒露面的秦祥林都特別帶著老婆從洛杉磯回台參加盛宴，雖然已滿頭白髮，但氣質依舊、風度翩翩，果然是一代小生。
秦祥林（右）帶著老婆回台享受音樂時光。（圖／中華音樂人交流協會提供）
77歲秦祥林保養得宜，看不出真實年紀，面對記者提問想聽什麼歌，他先帥氣揮手「大家好」，更笑著比「很多」的手勢，透露這回返台來看演唱會心情很開心，還興奮地用雙手比讚，享受和老朋友們相見歡的時光，預計在後天離台。
這場民歌大團聚的演出，最終演唱了122首金曲，透過四大主題「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」巧妙串聯，當中備受矚目的亮點莫過於民歌世代指標性團體包括「木吉他合唱團」、「金韻四小」、「大學城」、「清清楚楚二重唱」、「南方二重唱」、「鄉村二重唱」皆全數重磅回歸。
「清清楚楚二重唱」合體演唱主題曲〈五十年〉。（圖／中華音樂人交流協會提供）
此外，陶晶瑩、萬芳、新生代金曲才子楊肅浩等人都特別驚喜上陣，陶晶瑩更把女兒荳荳帶上舞台。陶晶瑩以透亮的嗓音重新演繹張雨生經典〈天天想你〉、蔡藍欽〈這個世界〉，瞬間勾起數萬名觀眾的青春記憶。
隨後潘越雲則以經典的深情嗓音接連演唱招牌歌〈天天天藍〉與〈守著陽光守著你〉，後段由南方二重唱、葉佳修、金智娟、趙樹海等民歌代表輪番登場，從〈相知相守〉到〈春風〉、〈青梅竹馬〉一路唱至〈夏之旅〉、〈閃亮的日子〉，帶領觀眾坐上了橫跨70至90年代的青春列車。
曾淑勤獻唱招牌歌〈魯冰花〉。（圖／中華音樂人交流協會提供）
其中趙樹海、靳鐵章與新生代歌手楊肅浩合唱〈今山古道〉，以及周治平壓軸領軍的〈陽光和小雨〉、〈夏之旅〉、〈閃亮的日子〉，更填補了整場民歌大團圓的時光旅程。
第三段落「你唱我和 就是五十年」一開場畫風丕變，潘若迪以強力重拍的〈Here We Go〉炸裂開場，瞬間把大巨蛋變成全民律動的大型舞蹈教室。吳楚楚、張明智所組成的「清清楚楚二重唱」則接力帶來重頭戲，詮釋演唱會主題曲〈五十年〉及〈蝶衣〉。
陶晶瑩（左）與女兒荳荳。（圖／中華音樂人交流協會提供）
吳楚楚還祕密安排幫中華音樂人交流協會創辦人陶曉清慶生，當姚黛瑋將生日大蛋糕推上舞台時，吳楚楚引領全場數萬民名歌迷為「民歌教母」齊唱〈生日快樂歌〉，陶曉清開心感動到眼角泛淚。
為完美呈現50年僅一次的民歌首登大巨蛋團圓夜，動員超過2500位工作人員群策群力，包括2組節奏樂團、29人管弦樂團、28位舞者、13組梳化團隊、80人影像攝影團隊、4組紀錄片小組、10位動靜態攝影師全力支援，還特地為了〈廟會〉這首歌史邀來160位民間藝術團隊跨界合作。
「龍的傳人」李建復。（圖／中華音樂人交流協會提供）
首次加盟民歌演唱會的古典交響樂團「灣聲樂團」，在李哲藝指揮領軍下，特別為24位已故音樂人編串代表作，以「經典演奏組曲」向潘安邦、鄭華娟、梁弘志、林秋離、何厚華、李泰祥、陳志遠、韓賢光等致敬。
演唱會末段更以〈最後一夜〉為靈感編曲，獻給包含日前驟逝的金曲編曲大師屠穎等11位音樂人，期望透過音樂感念這些始終在民歌與流行樂壇背後默默堆砌細節的幕後英雄，讓他們的創作身影能以另一種形式被永遠記住。
節目壓軸是全體74位歌手登台大合唱〈浮雲遊子〉、〈外婆的澎湖灣〉、〈散場電影〉、〈恰似你的溫柔〉，成為發起人吳楚楚致敬民歌50年的完美大禮。
黃仲崑演唱時很放鬆。（圖／中華音樂人交流協會提供）
馬毓芬（左）、范怡文手牽手合體。（圖／中華音樂人交流協會提供）
林佳蓉（右）、許淑絹難得現身演出。（圖／中華音樂人交流協會提供）
楊芳儀、徐曉菁好久不見。（圖／中華音樂人交流協會提供）
74人壓軸登台大合唱。（圖／中華音樂人交流協會提供）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
堪比金馬獎婚宴起底！東裕集團第三代娶妻 關穎、邱淑貞成姻親
近日，台北寒舍艾美酒店舉行一場引發高度關注的豪華婚宴，現場星光熠熠、重金雲集。網友挖出新人家族背景後驚呼連連，新娘沈婷婷是邱淑貞的侄女，而新郎Justin則是關穎的表外甥。現場不僅星光雲集，兩大家族背後的財力也相當驚人，堪稱強強聯手。中時新聞網 ・ 1 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
直擊／子瑜絕美高馬尾新造型亮相 喊話ONCE: 心意我感受到了
【緯來新聞網】韓國人氣女團TWICE週末一連兩天登上高雄世運主場館開唱，2場演出吸引共 11 萬⼈到緯來新聞網 ・ 3 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 6 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 4 小時前
密度比監獄高！陳為民貼「台灣測速照相地圖」怒批：國恥
藝人陳為民時常在社群媒體和粉絲分享生活日常，除此之外他還是一名不折不扣的重機迷，曾多次騎重機完成24小時的環島紀錄。今（23）日他在臉書上貼出一張「台灣測速照相」地圖，形容密集程度「比軍事基地和監獄密度都高」，貼文發出後，引發網友們熱議。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 1 天前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前
經典「麥當勞奶昔」睽違9年回歸！驚人熱量曝光
生活中心／李明融報導連鎖速食品牌麥當勞時隔9年再度推出經典奶昔，全台只有12間門市限定販售，消息曝光之後吸引大批粉絲無懼寒風排隊搶買，不過有營養師在臉書發文分享麥當勞奶昔賣最好的時段其實是「早上上班時段」，另外，奶昔的驚人熱量也曝光。民視健康長照網 ・ 10 小時前
系統你醒醒！蔡依林大巨蛋起售「頁面當機」 赫見：請等6萬分鐘
天后蔡依林年底大巨蛋演唱會門票開賣，卻因系統負荷不堪頻頻當機，甚至出現需等待長達6萬分鐘的荒謬情況！粉絲們感到極度錯愕與不滿，有人連進入選票區的機會都沒有，也有人雖成功選票，卻在信用卡結帳時遇困難，訂單最終被取消。面對混亂，粉絲們紛紛上網表達不滿。TVBS新聞網 ・ 1 小時前