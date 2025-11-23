77歲秦祥林還是好帥！滿頭白髮現蹤 妻陪回台見民歌老友

【緯來新聞網】《臺北大巨蛋 民歌大團圓》演唱會在昨晚（22日）順利落幕，破天荒集結74歲歌手、耗時7小時的演出，就連許久沒露面的秦祥林都特別帶著老婆從洛杉磯回台參加盛宴，雖然已滿頭白髮，但氣質依舊、風度翩翩，果然是一代小生。

秦祥林（右）帶著老婆回台享受音樂時光。（圖／中華音樂人交流協會提供）

77歲秦祥林保養得宜，看不出真實年紀，面對記者提問想聽什麼歌，他先帥氣揮手「大家好」，更笑著比「很多」的手勢，透露這回返台來看演唱會心情很開心，還興奮地用雙手比讚，享受和老朋友們相見歡的時光，預計在後天離台。



這場民歌大團聚的演出，最終演唱了122首金曲，透過四大主題「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」巧妙串聯，當中備受矚目的亮點莫過於民歌世代指標性團體包括「木吉他合唱團」、「金韻四小」、「大學城」、「清清楚楚二重唱」、「南方二重唱」、「鄉村二重唱」皆全數重磅回歸。

「清清楚楚二重唱」合體演唱主題曲〈五十年〉。（圖／中華音樂人交流協會提供）

此外，陶晶瑩、萬芳、新生代金曲才子楊肅浩等人都特別驚喜上陣，陶晶瑩更把女兒荳荳帶上舞台。陶晶瑩以透亮的嗓音重新演繹張雨生經典〈天天想你〉、蔡藍欽〈這個世界〉，瞬間勾起數萬名觀眾的青春記憶。



隨後潘越雲則以經典的深情嗓音接連演唱招牌歌〈天天天藍〉與〈守著陽光守著你〉，後段由南方二重唱、葉佳修、金智娟、趙樹海等民歌代表輪番登場，從〈相知相守〉到〈春風〉、〈青梅竹馬〉一路唱至〈夏之旅〉、〈閃亮的日子〉，帶領觀眾坐上了橫跨70至90年代的青春列車。

曾淑勤獻唱招牌歌〈魯冰花〉。（圖／中華音樂人交流協會提供）

其中趙樹海、靳鐵章與新生代歌手楊肅浩合唱〈今山古道〉，以及周治平壓軸領軍的〈陽光和小雨〉、〈夏之旅〉、〈閃亮的日子〉，更填補了整場民歌大團圓的時光旅程。



第三段落「你唱我和 就是五十年」一開場畫風丕變，潘若迪以強力重拍的〈Here We Go〉炸裂開場，瞬間把大巨蛋變成全民律動的大型舞蹈教室。吳楚楚、張明智所組成的「清清楚楚二重唱」則接力帶來重頭戲，詮釋演唱會主題曲〈五十年〉及〈蝶衣〉。

陶晶瑩（左）與女兒荳荳。（圖／中華音樂人交流協會提供）

吳楚楚還祕密安排幫中華音樂人交流協會創辦人陶曉清慶生，當姚黛瑋將生日大蛋糕推上舞台時，吳楚楚引領全場數萬民名歌迷為「民歌教母」齊唱〈生日快樂歌〉，陶曉清開心感動到眼角泛淚。



為完美呈現50年僅一次的民歌首登大巨蛋團圓夜，動員超過2500位工作人員群策群力，包括2組節奏樂團、29人管弦樂團、28位舞者、13組梳化團隊、80人影像攝影團隊、4組紀錄片小組、10位動靜態攝影師全力支援，還特地為了〈廟會〉這首歌史邀來160位民間藝術團隊跨界合作。

「龍的傳人」李建復。（圖／中華音樂人交流協會提供）

首次加盟民歌演唱會的古典交響樂團「灣聲樂團」，在李哲藝指揮領軍下，特別為24位已故音樂人編串代表作，以「經典演奏組曲」向潘安邦、鄭華娟、梁弘志、林秋離、何厚華、李泰祥、陳志遠、韓賢光等致敬。



演唱會末段更以〈最後一夜〉為靈感編曲，獻給包含日前驟逝的金曲編曲大師屠穎等11位音樂人，期望透過音樂感念這些始終在民歌與流行樂壇背後默默堆砌細節的幕後英雄，讓他們的創作身影能以另一種形式被永遠記住。



節目壓軸是全體74位歌手登台大合唱〈浮雲遊子〉、〈外婆的澎湖灣〉、〈散場電影〉、〈恰似你的溫柔〉，成為發起人吳楚楚致敬民歌50年的完美大禮。

黃仲崑演唱時很放鬆。（圖／中華音樂人交流協會提供）

馬毓芬（左）、范怡文手牽手合體。（圖／中華音樂人交流協會提供）

林佳蓉（右）、許淑絹難得現身演出。（圖／中華音樂人交流協會提供）

楊芳儀、徐曉菁好久不見。（圖／中華音樂人交流協會提供）

74人壓軸登台大合唱。（圖／中華音樂人交流協會提供）

