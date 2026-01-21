77歲翁墜電梯井身亡！反覆碾壓10天遺體腐爛

▲印度中央邦一棟高級社區發生命案，77歲老翁墜入電梯井中身亡，約10天無人發現，遺體還遭電梯反覆碾壓。（圖／翻攝自Ｘ／@jurnorisav）

[NOWnews今日新聞] 印度中央邦驚傳恐怖命案，一棟高檔社區有住戶抱怨電梯傳出惡臭，沒想到竟是電梯井中有一具嚴重腐爛的男屍，懷疑死亡10天。

據印媒NDTV報導，事發在中央邦博帕爾市郊區米斯羅德（Misrod）的高級社區「奇納爾夢想城」（Chinar Dream City），死者是77歲的社區住戶普里坦（Pritam Giri Goswami）。

警方調查，普里坦與經營雜貨店的兒子馬諾（Manoj Giri）同住在社區大樓，但在1月6日下午說要出門後，就再也沒有回家，直到16日屍體在電梯井內被發現。

警方調閱監視器後發現，普里坦從3樓住家出門，在等待梯時一看到電梯門打開就走進去，但沒有注意到電梯車廂不見，墜入電梯井中身亡。

社區住戶稱，電梯門經常會在電梯車廂不在的情況下自動打開，故障情形已出現超過數個月，多次投訴都沒有改善。社區住戶表示，普里坦失蹤後，16日電梯又突然停止運作，維修後電梯井中傳出濃烈惡臭，查看後就發現一具腐爛男屍。

更可怕的是，在普里坦墜入井中死亡後，電梯仍持續運作至少10天，反覆在屍體上碾壓，但卻沒有任何警報。驗屍結果顯示，普里坦死因為墜落造成的胸部重創，警方已依「非自然死亡」立案調查，若電梯維護、操作人員確認涉及疏失，將依法嚴辦。

普里坦的兒子也痛心說，早在6日前電梯就出現故障，「我們以為我父親不會用那部電梯。但沒有人認真檢查。如果我們報案後警方立即檢查電梯，我父親的遺體就不會腐爛成這樣了」。

