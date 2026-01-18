77歲翁服感冒藥「頭暈」開車失控！中和超商前猛撞柱車頭全毀驚險畫面曝

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

新北市中和區景安路與南山路口，昨天（17日）深夜10時許，1名77歲游姓老翁疑身體不適頭暈，加上有吃感冒藥開車行經，直接無剎車猛撞超商騎樓柱及花圃，所幸僅造成車子受損，並未造成傷亡，警方獲報到場時，游翁經檢測，未酒駕及毒駕，整起車禍原確切發生原因仍待警方後續調查釐清。

老翁休旅車撞擊超商騎樓柱子事故現場。（圖／翻攝畫面）

據了解，肇事的游翁初步供稱，因感冒身體不適，有服用感冒藥，當下左轉時突然頭暈，才會導致剎車不及失控撞上超商騎樓柱子及花圃，因此休旅車的車頭幾乎撞毀，超商騎樓柱子雖未被撞斷，但花已被撞碎。

廣告 廣告

老翁休旅車撞擊超商騎樓柱子事故現場。（圖／翻攝畫面）

警方提醒駕駛人，行車時若感覺身體不適，應立即將車輛停靠安全地點並尋求協助，以免因突發狀況釀成事故；同時提醒民眾，若有身體不適切勿強行駕駛交通工具，確保自身及其他用路人安全。

更多三立新聞網報導

4歲男童蘭雅國小前頭撞機車突出物爆血縫針！家長怒控人行道安全誰負責

36歲男土城旅館暴走！入住正常秒變「瘋狂砸房魔」熱水壺高空襲車遭送辦

29歲男疲勞駕駛 開Volvo休旅車失控連撞13機車卡車堆驚悚畫面曝

奪命一撞！79歲翁騎微型電動車自撞電桿頭部重創慘死 家屬悲痛待真相

