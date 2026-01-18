77歲翁疑吃感冒藥頭暈失控左轉撞超商花圃 驚動路人

77歲翁吃感冒藥疑頭暈失控，左轉猛撞超商柱花圃驚魂夜。（圖 ／翻攝畫面）

新北市中和區景安街與南山路口，17日深夜10時許發生一起自撞車禍意外，1名77歲游姓老翁駕駛休旅車行經景安路，準備左轉進入南山路時，車輛卻突然失控，直接撞上路口超商騎樓前的柱子及花圃，巨大聲響讓附近民眾及剛走出超商的顧客當場嚇了一跳，所幸現場並未造成人員傷亡。

警方初步調查指出，事發當時路口車流量不大，天候與照明狀況皆正常，並無其他車輛涉及，游姓老翁向警方表示，自己近日因感冒身體不適，有服用感冒藥物，可能因藥效導致精神不濟與頭暈，在左轉時一時反應不及，才會偏離車道撞上超商前方設施。猛烈撞擊造成休旅車車頭明顯毀損，花圃也被撞得四分五裂，所幸騎樓內並無行人，否則後果恐怕不堪設想。

廣告 廣告

警方接獲通報後迅速到場處理，封鎖現場並協助交通疏導，同時替駕駛進行酒測，結果酒測值為0，排除酒後駕車情形。警方也提醒，高齡駕駛若身體不適或服用可能影響精神狀態的藥物，應避免開車上路，以免發生危險。全案後續將依交通事故相關規定辦理，並釐清是否涉及其他交通違規責任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年輕姊弟欠繳租金逾2月！律師陪同趕人真相曝光 房東嘆：我才是壞人

20歲男衝急診喊「GG爛掉了」！約砲後下體癢狂沖熱水 內褲黏肉染性病

一被碰到就裝死！陸「戲精小羊」爆紅 網友開價136萬求購