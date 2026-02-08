77歲翁突倒地命危 健身教練寒風中CPR搶命

消防人員從民眾手中接手CPR。（圖／Threads@bodybuilding0529授權提供）





新北市一名77歲老翁習慣跑到中和區的大勇市場採買，昨（7日）走到一半卻突然昏迷，向後倒下。一名健身教練騎車準備回家，看到這一幕，趕緊上前為老翁實施CPR，時間長達3到5分鐘，等到救護人員到場接手後，老翁成功恢復生命跡象。消防署統計，昨日全台非創傷命危人數，高達33人。

消防人員從民眾手中接手CPR，因為眼前77歲倒地老翁，情況相當危急，他被人發現時已經失去生命跡象，急需救援。

在 Threads 查看

廣告 廣告

老翁疑似才剛在菜市場裡頭買完菜，走沒幾步路，卻突然在巷弄裡頭倒下，好幾人衝上前幫忙。

熱心民眾李先生：「我看到旁邊突然有人倒地，我就趕快（從機車上）下來，然後直接幫那一位倒下來的那個阿伯，壓胸口這樣子，大概就（持續）3分多鐘。」

在當下，民眾持續按壓老翁胸口，一旁其他人則協助報案，救護車到場時，由於巷弄比較狹窄，還有不少當地居民協助引導。

熱心民眾李先生：「我大概知道說，用最省力的方式，用身體的體重去帶，然後帶到這個正常足夠的深度，然後慢慢地可能當初他（老翁），原本是沒有任何的呼吸沒有反應，然後慢慢地開始產生那個瀕死呼吸，就是代表說，他已經準備開始慢慢要活絡過來了。」

原來，見義勇為的民眾是健身教練，過去因為工作需要，加上覺得可以幫助到人，陸續考CPR證照長達7年，第一次實際上陣，他沒有畏懼。

熱心民眾李先生：「知道說那個大腦如果是在4分鐘內，沒有得到立即的復甦這些急救的話，就算救活的話，基本上可能也是植物人的狀態，在這麼天氣冷的地方的話，我覺得剛好我有學過這個技術，我就一定要去幫他。」

老翁不明原因昏迷並向後仰倒，經過所有人搶救，恢復生命跡象，目前在加護病房觀察，究竟老翁身體不適，與天冷或其他疾病有無關聯，有待調查。

更多東森新聞報導

獨家／友疑餵藥殺2子 男友在隔壁店衝回家搶救來不及

美籍男逛市場突倒地命危！救護搶命 442天後他返台謝恩

阿北穿越馬路遭撞飛！女團購主跪地CPR 滿手血仍救不回

