77歲老翁以為女網友愛他 秒送480萬積蓄！真相曝光

社會中心／李紹宏報導

新北市永和區昨（3）日發生一起驚險的詐騙攔阻案。一名77歲的李老先生深陷「女網友」編織的愛情陷阱，差點在短短一天內，就被詐騙集團騙走高達新臺幣480萬元的辛苦積蓄！

一名77歲李老先生深陷「女網友」編織的愛情陷阱，險被騙480萬元台幣。（圖／新北市政府警察局永和分局提供）

77歲老翁為何被騙「解約保單」？

根據了解，李老先生在昨日前往中國信託銀行，欲提領大筆現金300萬元。行員發現李老先生對資金用途說詞前後反覆，最後才推託是要給女兒的購屋頭期款，判斷情況有異，立即通報警方。秀朗派出所員警獲報到場，向老先生耐心說明愛情詐騙手法，成功制止了第一波300萬元現金提領。

然而，李老先生對「網戀女友」仍深信不疑，隨後表示將轉往鄰近銀行，辦理保單解約並領取美金6萬元（約新臺幣180萬元）。當時，兩位所長正在分局視訊會議中，獲悉情況後立即指示秀朗與永和派出所共同規劃警力前往攔阻，務求在銀行尚未撥款的黃金時間內阻止老先生。

網戀陷阱如何辨識？

永和派出所員警接獲指示後，緊急趕往李老先生的住處。老先生仍堅稱保單解約是女兒購屋所需，員警再次耐心說明並即時聯繫上其女兒查證。當女兒證實並無此事時，李老先生才恍然大悟驚覺受騙上當，立刻打消匯款念頭。

最終，在永和分局與金融機構的通力合作下，兩波共計480萬元的款項全數保住，避免了民眾財產遭受重大損失。永和分局呼籲，網路愛情詐騙常以「投資賺錢」為由要求匯款，民眾若遇到類似情況務必多方查證，必要時可撥打165反詐騙諮詢專線求證，以維護自身財產安全。

