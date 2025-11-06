77歲老翁更換人工膝關節後走路歪斜疼痛 經台中慈濟關節中心翻修手術才改善

〔記者歐素美／台中報導〕許多民眾年紀大了，罹患膝蓋退化性關節炎，以為更換人工膝關節後就可改善，結果卻不如預期！台中慈濟醫院關節中心醫師趙子鎔表示，國內外統計，人工膝關節置換手術後仍有1~2成病人對結果不甚滿意，強調術前評估與精準手術規劃才是成功關鍵。

77歲林姓老翁，去年因退化性關節炎造成走路疼痛，到醫院院接受人工膝關節置換手術，但術後半年膝蓋仍持續腫脹、走路歪斜，難以上下樓梯，甚至反覆積水，每周需2次回院抽水，生活品質大幅下降，讓他直呼「換關節比沒換更糟糕」，經親友介紹轉到台中慈濟醫院，經Ｘ光與電腦斷層檢查顯示，原本置換的人工關節角度出現偏差，導致膝關節軸向錯位、受力不均。

趙子鎔表示，人工關節應與人體重心軸線垂直，但病人術後角度卻反向歪了約10度，造成走路一踩就歪，膝蓋反覆發炎積水而疼痛，經施以「人工關節翻修再置換」手術，透過電腦斷層影像規劃，重新調整關節角度與力學軸線，術後第2天，林翁便能下床行走，1個月後腫脹消退，不再反覆積水，已經能獨自行動，甚至搭公車回診，日常生活不再受影響。

趙子鎔指出，人工膝關節手術並非百分之百成功，排除組織感染、沾黏等因素，約有1~5%的病人，可能因角度偏差或骨質問題導致置換失敗，需再次手術，提醒民眾人工關節置換並非愈快開刀愈好，術前醫師的評估與精準手術過程，才是成功關鍵。

現代膝關節手術可藉電腦導航輔助，如Rosa機械手臂導航系統，在術前模擬手術角度與軟組織張力，協助醫師術中更精準地置換關節。趙子鎔強調，台中慈濟醫院關節中心推動「膝關節健康促進方案(KHPO)」，理念與技術並進，希望病人不輕易開刀，若確實需要開刀，就應縝密規劃、精準執行，避免病人再次承受疼痛之苦。

