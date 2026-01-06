77歲葉啟田久違露面！他親闢謠失智：正在練習別的事

娛樂中心／饒婉馨報導

「寶島歌王」葉啟田近年淡出螢幕，一度傳出失智、講話會跳針等謠言，令歌迷相當憂心。他今日現身高雄記者會，不僅氣色紅潤更現場熱力演唱經典名曲《愛拼才會贏》，親自打破謠言。雖然訪談時疑似略顯重聽，但他激動高喊要大家相信台灣，甚至自取頭銜為「瀟灑的老神童」。





77歲葉啟田消失4年現身熱唱！他駁失智手抖曝「真實狀態」：在練習別的事

葉啟田久違的公開露面、熱情演唱，讓歌迷擔憂的心終於能放下。（圖／民視新聞）

葉啟田自2016年後逐漸淡出演藝圈，6日他親自現身高雄流行音樂中心海音館，再次唱響經典名曲《愛拚才會贏》，現場氣氛熱力爆棚。面對媒體關心身體狀況，他展現幽默大度的一面，直言自己「身體好得很」，對於網路上瘋傳他病危、手抖等傳聞，他表示自己完全不在意，大方回應「那可能是有心人帶有目的寫的，都不是事實」。他更笑稱幫自己取了個新頭銜叫「瀟灑的老神童」，隨後親暱地搭著老友黃西田的肩膀，祝福大家都要身體健康。

廣告 廣告

77歲葉啟田消失4年現身熱唱！他駁失智手抖曝「真實狀態」：在練習別的事

他在採訪時親自證實，身體很好，葉啟田對於傳言完全不在意。（圖／民視新聞）

訪談中也發生一段有趣插曲，當被問到收過歌迷送什麼最難忘的禮物時，葉啟田先是語帶保留，猶豫了一下才吐露曾收過近五兩的「金條」，讓其他3位主持人都感到相當驚訝。至於為何這幾年鮮少公開露面，除了因為前幾年疫情，他還神秘地表示，「現在自己還在練習，有些東西目前不方便對外講，所以才比較少出現」。雖然採訪時一度聽不清楚記者提問，但在好友黃西田的細心協助下，加上他現身時活力十足的模樣，也讓憂心已久的歌迷終於鬆了一口氣。

原文出處：77歲葉啟田消失4年現身熱唱！他駁失智手抖曝「真實狀態」：在練習別的事

更多民視新聞報導

「猜拳陪睡」侵犯幼女188次 郁方怒：只判5年半？

女網紅「頂流男星都睡完了」公開名單！揭鹿晗床照真相

她曬「三點不露全裸照」被禁播1年！達人曝違規內幕

