77歲葉啟田爆罹失智症！昔參選砸1.2億 神隱4年現身曝近況

77歲葉啟田淡出螢光幕4年。 （圖／高雄流行音樂中心提供）





77歲「寶島歌王」葉啟田淡出螢光幕4年，多次傳出罹患失智症、阿茲海默症，今（6）日他罕見現身第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會售票記者會，看似精神狀態十分不錯，他也親自透露身體狀況。

葉啟田日前傳出罹患失智，阿茲海默症，甚至出現手抖、講話跳針等症狀，被問及健康狀況，他也澄清表示，只是有些小毛病需要定期回診，先前就診時還會跟醫師大聊特聊，醫生認為他沒有失智問題，不過他也透露，因左耳耳膜破洞，聽覺減少20％至25％，加上現在年紀大了，所以有點重聽，眼睛則是有輕微的閃光、近視與老花。

葉啟田、黃西田、苗可麗、侯怡君將現身《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會。（圖／高雄流行音樂中心提供）

談及神隱4年的生活，葉啟田則坦言因為疫情期間沒有施打疫苗，幾乎都不敢出門，擔心被傳染，一年至少有250天是一個人生活，利用這段時間待在家思考人生，回顧過往人生的高低起伏，也重新思考如何與人互動、如何讓身邊的朋友感到快樂，「想說還有時間，就盡量把情感放得更柔軟一點。」

談及未來計畫，葉啟田希望能做些有意義的事，他坦言過去投入政界，就花了將近1.2億，但仍一直惦記著想成立基金會、投入公益，如今重新開始工作賺錢，就是希望能為未來完成這些重要心願。至於是否還會再投入選舉？葉啟田則幽默以「女人70歲還想生小孩」來比喻，即便想要也需考量現實層面，「各方面不允許，當然跟錢有關係，無黨籍都要靠自己。」



