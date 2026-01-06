77歲葉啟田爆罹患失智症！ 消失4年現身說話了

77歲的葉啟田當年以歌曲《愛拚才會贏》紅遍全台灣，先前一度傳出他罹患失智症、阿茲海默症等疾病，鮮少在螢光幕前曝光。6日他現身記者會，整個人看起來神清氣爽，甚至能夠演唱經典歌曲，中氣十足，開心喊話：「相信自己，也要相信我們台灣！」

「真愛秀．藍寶石大歌廳」邁入第五屆，將於母親節檔期5月9、10日在高雄流行音樂中心海音館開唱，由西田、苗可麗、侯怡君聯袂主持。而2016年開唱後淡出演藝圈的葉啟田，曾於四年前現身錄製除夕特別節目，這次則擔任藍寶石的壓軸演出。

近年葉啟田屢次傳出生病消息，出現手抖、說話重複等症狀，外界揣測他罹患失智症與阿茲海默症。對此，他6日親自現身打破謠言，整體狀況相當不錯，也透露十分期待能跟著藍寶石唱進全新的音樂場館。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導