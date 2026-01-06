77歲葉啟田重返舞台 急撇失智

「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會表演卡司之一「寶島歌王」葉啟田驚喜現身。（中央社）

記者戴淑芳∕台北報導

「寶島歌王」葉啟田多次被傳失智，6日出席第5屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會記者會自清「身體好好的」，倒是目前有點重聽。

《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會將於5月9、10日母親節檔期再現海音館，6日舉行售票記者會，正式發表由黃西田、苗可麗、侯怡君合體主持，並集結「寶島歌王」葉啟田、「金曲歌王」施文彬、「保庇天后」王彩樺等共11位實力派卡司，攜手打造原汁原味的秀場舞台。

神隱4年，77歲葉啟田驚喜現身演唱經典代表作〈愛拚才會贏〉，直言「好久沒出來唱歌，真的很開心」對於健康狀況笑說，只是有些小毛病定期回診，醫師也直言他並無失智問題。倒是大方透露，左耳年輕時曾受損，聽力約剩7成，加上年紀關係略有重聽，但強調「唱歌完全不受影響」。

主持群黃西田、苗可麗、侯怡君也合體獻唱〈天天開心〉，熱情喊話：「今年演出將深度還原傳統秀場節目安排，真的非常值得期待！」強調主持風格承襲秀場天王豬哥亮的經典路線，苗可麗直言：「能把他的幽默與精神繼續傳遞給觀眾，就是最好的懷念。」