77歲葉啟田驚傳失智！手抖還說話跳針 本人露面曝光近況

「寶島歌王」葉啟田近年頻頻被外界傳出健康亮紅燈，甚至遭謠傳出現失智症狀，包括手抖、說話跳針等說法在網路流傳，引發粉絲擔憂。不過對此，葉啟田本人與經紀人已多次公開澄清，強調一切都是誤傳，直言「只是年紀大了」，身體狀況依然硬朗，精神也相當不錯。

葉啟田出席活動。（圖／記者鄭尹翔攝影）

而葉啟田近日也親自出席第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會記者會，正式宣布將登台演出，以實際行動回應外界質疑。本屆演唱會以「咱攏五吉」為主題，象徵第五屆里程碑，也以臺語諧音寓意「我們都有錢」的祝福，延續藍寶石大歌廳貼近庶民娛樂的文化精神。

本次演唱會卡司堅強，除邀請黃西田、苗可麗、侯怡君擔任主持人外，演出藝人還包括葉啟田、施文彬、王彩樺、張秀卿、王瑞霞等共 11 位實力派歌手，葉啟田的現身與演出，也被視為親自打臉「失智」謠言，讓粉絲安心不少。

過去經紀人無奈表示，這類傳言多年來不斷重複出現，甚至誇張到有人謠傳葉啟田曾在白冰冰節目上跌倒、甚至過世，讓團隊聽了哭笑不得，「他身體很健康，怎麼會出現這麼離譜的消息，真的太好笑了。」事實上，葉啟田目前仍持續活躍於演藝圈，不僅固定主持節目，也參與幕後錄音與相關工作，甚至親自接洽廠商、把關演出細節。經紀人透露，葉啟田平時透過爬山運動維持體力，生活作息正常，思緒清楚，完全看不出有外界所傳的健康問題，對於流言也選擇一笑置之。

