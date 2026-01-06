77歲葉啟田驚爆罹患失智症 消失9年露面近況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕77歲的「寶島歌王」葉啟田當年以經典台語歌《愛拚才會贏》紅遍大街小巷，多年前一度被傳罹患失智症，淡出歌壇多年。今天他現身記者會露面，精神狀態看來不錯，外界更關注其近況。

葉啟田現身記者會飆唱成名曲。(記者陽昕翰攝)

「真愛秀．藍寶石大歌廳」邁入第5屆，將於5月9、10日母親節檔期在高雄流行音樂中心海音館開唱，演出由黃西田、苗可麗、侯怡君合體主持。

令人關注的是，自2016年舉辦演唱會後便淡出演藝圈的葉啟田，也將罕見登台參與演出，宣告重返舞台。

葉啟田近年多次被傳罹患失智症、阿茲海默症，還出現手抖、說話重複等狀況，引發粉絲擔憂。稍早他在記者會上開口演唱，並表示：「除了《愛拚才會贏》，我也相信我們台灣。」看來狀態頗佳。

