77歲阿伯遭撞噴飛！她跪地狂做CPR染血仍不放棄

彰化社頭鄉22日下午5時42分發生一起嚴重交通事故。一名77歲阿伯在購買飼料返家途中，疑似直接穿越馬路，遭25歲機車騎士撞擊後當場噴飛倒地，後腦及口鼻大量出血，失去生命跡象。

事發時正值下班尖峰時段，一名具有護理經驗的女團購主恰巧路過現場。她立即停車上前，跪在血泊中為阿伯進行心肺復甦術。這名團購主持續按壓近20分鐘，期間不斷鼓勵阿伯「不要睡著」，並協助保持傷者呼吸道暢通。民生里里長蕭上筆也趕到現場協助指揮交通，避免發生二次事故。

彰化縣消防局接獲報案後，派出兩輛救護車及4名救護人員趕往現場。救護人員發現阿伯已無呼吸心跳，隨即使用AED及LUCAS自動心肺復甦機等設備接手急救，並緊急送往員榮醫院。然而，阿伯因傷勢過重，到院後仍宣告不治。肇事的25歲機車騎士嘴唇與肢體擦傷，意識清醒，已送往員生醫院治療。

施救的女團購主事後被路人認出身分。據了解，她具有救護與護理背景，經常在路上伸出援手，這已是她第4次協助救人。她在社群媒體發文回憶救援過程，表示當下只想著不能放棄任何生命，即使按壓到手酸、鮮血沾滿雙手，仍努力到最後一刻。

該名團購主坦言，看到阿伯生命跡象逐漸微弱時，心裡已有不好的預感，但依舊堅持急救。回到車上後，她因情緒緊繃而全身發抖，並寫下「希望阿伯好好的，跟著菩薩去修行」。

警方初步研判，事故可能與行人穿越馬路有關。該路段車流量大，經常有行人貪圖方便直接橫越，險象環生。警方呼籲用路人務必遵守交通規則，行人應走行人穿越道，駕駛人也應注意車前狀況，放慢車速、提高警覺，共同維護道路安全。

這起事故的詳細原因仍在調查中。當地居民表示，該路段過去就曾發生多起類似事故，希望相關單位能加強交通安全宣導，避免憾事再度發生。

