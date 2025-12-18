77歲駕駛暴衝+逆向撞雙載母子「媽媽意識不清」急送醫

即時中心／劉朝陽報導



高雄市警局三民第一分局，今（18）日上午9時44分許接獲民眾報案，稱三民區建國三路發生車禍，轄區三民所員警，立即趕往現場處理並協助管制疏導交通。警方指出，肇事者為今年77歲的潘姓女子，當時她駕駛自小客車，不知何故，突然逆向、暴衝到對向車道，先是撞擊路旁的機車騎士母子後，再撞上路旁停車格的另一輛汽車，巨大的撞擊力道，導致母子被前後夾擊，其中，媽媽因傷勢太過嚴重，當場失去生命跡象，送醫搶救中。

警方調查，潘女（77歲）當時駕駛自小客車沿建國三路東向西行駛；丁女（53歲）駕駛普重機車搭載乘客黃男（20歲）沿建國三路西向東行駛，雙方行經至案發地時，潘女疑不明原因行駛至對向車道，與丁女發生碰撞，並波及停放於路邊停車格內之自小客車。

丁女被撞擊後，傷勢嚴重、意識不清，送往高醫急救，而黃男則意識清楚，送往高醫包紮救治，潘女酒測值為0，初步肇因研判為潘女未依規定駛入來車道，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。



警方呼籲，行車時務必依標誌、標線及號誌指示行駛，切勿任意跨越車道或逆向行駛，以確保自身及用路人行車安全。







