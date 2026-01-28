77歲鳥來嬤喊：向天再借50年 抗癌成功曝「堅持不看醫生」

【緯來新聞網】77歲「鳥來嬤」吳敏曾罹患子宮頸癌，她今（28日）出席演藝工會尾牙時表示，目前身體狀況極佳，「只剩身體健康而已」。她透露自己早已不追蹤癌指數，直言既然都活下來了，就沒什麼好擔心的，「傻傻活、生活開心最重要」。她現在深信維持良好作息，沒事絕對不找醫生，每天堅持喝溫開水，並呼籲大家跟她一起挑戰「向天再借50年」，活超過100歲。

77歲「鳥來嬤」吳敏曾抗癌成功。（圖／記者陳明中攝）

目前定居台中的鳥來嬤，選擇與孩子同住，生活簡單知足，她坦言收入雖然不多，但孩子很孝順，多少會給他生活費。今日也談到過往參與選舉的經歷，她淡然表示那是人生的一種歷練與過程，雖然沒贏但也沒輸得很難看，「玩過就好」，現在這個年紀，身體健康才是最真實的財富。

廣告 廣告

「鳥來嬤」吳敏出席演藝工會尾牙。（圖／記者陳明中攝）

對於演藝工作，鳥來嬤仍抱持熱情，希望能有更多戲劇單位找這群資深藝人拍戲，為台灣影視留點紀念價值，她同時也宣布將在農曆1月3日、大年初三於草屯演繹中心開演，號召民眾來支持資深藝人。除了演戲，她更積極推廣觀光與運動結合，強調超跑不是飆車，應建立正確觀念，讓玩車成為一種健康的社交活動。

更多緯來新聞網報導

台灣之光大展原民風光！阿爆巡迴歐美再前進非洲 當地人全嗨了

鬼鬼曝1歲愛女狂喊「爸爸」幫招桃花 談斷聯炎亞綸：他的自由