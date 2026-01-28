77歲鳥來嬤抗癌成功32年！霸氣喊話「向天再借50年」：癌指數免追蹤

「鳥來嬤」吳敏抗癌成功，如今身體硬朗。讀者提供

演藝工會尾牙今（28日）舉辦，不少好久不見的資深藝人都現身，包括「鳥來嬤」吳敏、高群等人，吳敏32年前曾罹患子宮頸癌，抗癌成功後，一直都保持健康，她受訪時也透露近況，自己現在和孩子一起住，身體狀況都很好，「傻傻活，生活開心最重要。癌指數不用追蹤，都活下來還擔心什麼？」

吳敏近來鮮少出現在螢光幕前，她表示有不錯的戲她還是都會接，開玩笑喊：「還是有些戲劇單位找一下我們這些沒走的，讓我們留點紀念價值。」過去她曾在當紅時選舉台中市議員落選，談起往事她也笑說：「選舉玩過就好，現在也有年紀，身體健康最重要，沒輸的很難看！這都是人生歷練、過程。」

廣告 廣告

吳敏已經高齡77歲，仍然保持運動習慣，至於收入部分，她也還有接配音工作，「小朋友會孝敬一點。」身體硬朗的她也喊話：「向天再借50年，跟我一起再活超過100歲！」強調自己身體健康，沒事不用再找醫生。



回到原文

更多鏡報報導

熊熊自爆「前任劈腿」才出道！遭製作單位威脅 慘被當眾洗臉「靠身材」錄完病倒

許允樂備孕體重飆到60公斤！婚宴合體李玉璽被酸整形 長文揭「3大臉腫主因」

沒到場陳漢典婚禮包1萬6被嫌少！小S一句話揭職場人情冷暖 7萬人狂讚「太真實」

黃鐙輝送曹西平最後一程！曝暖心往事「他一句話救了我的夢想」