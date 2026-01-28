77歲鳥來嬤熱力現身尾牙 喊話給資深藝人機會

（中央社記者洪素津台北28日電）資深藝人高群、「鳥來嬤」吳敏今天參與演藝工會尾牙，兩人氣色佳、有活力，70歲的高群當場做伏地挺身自認身體健康；77歲吳敏仍對演藝工作充滿熱情，盼大家多給資深藝人機會。

高群近日歡慶70大壽，10日原定簡單擺桌，沒想到許多老友熱情祝賀，桌數追加到80桌，高群笑稱很多好朋友有塞紅包，扣掉擺桌成本還「倒賺一點」。

說起生日願望，高群表示，當年「天天開心」班底「走了8成」，現在還活著的都來了（演藝工會尾牙），只希望參加的朋友們都能長命百歲。目前的高群生活悠閒，除了固定錄影、拍廣告，平時就是泡茶度日，對於財富也看得很開，認為身體狀況好才是真正的贏家。

高群也對身體健康很有自信，當場還做起伏地挺身，他透露每年健檢50個項目中僅有淋巴出現一個紅字，連醫生都驚訝他的健康狀況。他大方分享，除了戒菸、戒檳榔，日常飲食堅持6分飽，並搭配大量蔬果與運動。

77歲的「鳥來嬤」吳敏曾罹患子宮頸癌，她今天表示目前身體狀況極佳，「只剩身體健康而已，傻傻活、生活開心最重要」。她現在深信維持良好作息，每天堅持喝溫開水，打趣說要再向天借50年，活超過100歲。

吳敏談到過往參與選舉的經歷，她淡然表示那是人生的一種歷練與過程，雖然沒贏，但也沒輸得很難看，「玩過就好」，現在這個年紀，身體健康才是最真實的財富。

現在吳敏仍對演藝工作抱持熱情，希望能有更多戲劇單位找這群資深藝人拍戲，為台灣影視留點紀念價值。（編輯：陳清芳）1150128