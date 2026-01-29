77歲鳥來嬤現況曝！親自出席尾牙 喊話劇組盼多給資深藝人機會

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

77歲資深藝人「鳥來嬤」吳敏28日出席演藝工會尾牙。雖然她曾罹患過子宮頸癌，但至今已康復30多年，現身時精神與氣色都相當不錯，而她也透露，自己都有持續維持良好的作息，自認目前很健康，因此她也向劇組喊話，希望可以多給自己與其他資深藝人演戲的機會。

77歲資深藝人「鳥來嬤」吳敏28日出席演藝工會尾牙。（圖／翻攝鳥來嬤臉書）

「鳥來嬤」吳敏已經定居台中30多年，目前與孩子同住，雖然自己收入不多，但孩子們都非常孝順會給她生活費。接著，她提到，自從癌症康復後，她都維持正常作息，每天堅持喝溫開水，非必要不會去看醫生，也坦言已經不再追蹤癌指數，「既然都活下來了，就沒什麼好擔心的，傻傻活、生活開心最重要。」還笑說想再向天借50年，更要大家和她一起挑戰活超過100歲。

隨後，鳥來嬤表示，自己現在的生活過得很充實，有時會去上節目或做公益，更透露自己之後在南投草屯台灣演藝館有演出，到時候也不少資深藝人也會出席，而她也藉此向劇組單位喊話，希望可以多給資深藝人演出的機會，直言：「給我們留一點紀念的價值。」





