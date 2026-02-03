77歲黃西田凍齡奇蹟！娃娃臉驚豔現況曝光：很感謝這張臉

記者陳宣如／綜合報導

台北流行音樂中心即將迎來星光匯聚的演出盛事，由胡瓜發起、與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於3月21、22日隆重回歸。首日壓軸陣容亮眼，由睽違螢光幕7年的秀場老將余天，帶著兒子余祥銓以及長年搭檔黃西田同台演出，掀起樂迷熱烈期待。其中黃西田現年已77歲，卻依舊維持一張娃娃臉，外型凍齡狀態成為演唱會前最吸睛話題之一。

黃西田現年77歲，依舊頂著一張娃娃臉，凍齡程度令人吃驚。（圖／萬星傳播提供）

今年是黃西田出道65週年，從年輕到現在都始終一副娃娃臉，對此他笑說：「年輕時想要看起來成熟一點，現在反而很感謝這張臉，算是老天給的禮物吧！其實不只外表，我的心態也一直保持年輕。」談到參與此次演唱會，他感性表示：「入行這麼久，能夠一直被記得、被邀請，本身就是一件很感恩的事。對我來說，『鑽石舞台之夜』不只是演出，更像是一場老朋友的聚會，我也希望把這65年累積的能量，回饋給支持我一路走來的觀眾。」

黃西田今年出道65週年。（圖／萬星傳播提供）

黃西田也特別期待能和余天在舞台上相見歡，他回憶道：「以前在秀場的日子很辛苦，但也特別有人情味。我跟他在後台常常互相照應，有時候一句提醒、一個玩笑，就能變出一些火花的演出，這就是默契，到現在都很難忘。」

黃西田參加鑽石舞台之夜演唱會。（圖／萬星傳播提供）

「鑽石舞台之夜」演唱會首日由「余天、余祥銓父子與黃西田」坐鎮，第二日則邀請李千娜加入演出，「老蕭」蕭敬騰擔任壓軸。其他表演嘉賓包括王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等多位知名歌手與團體。門票已於年代售票系統開賣中。

