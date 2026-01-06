77歲「寶島歌王」葉啟田爆失智後露面 健康狀況曝光鬆口認重聽

【緯來新聞網】77歲的「寶島歌王」葉啟田爆出失智、手抖及說話反覆等健康警訊，他本人今（6日）出席《真愛秀．藍寶石大歌廳》記者會時，現場高歌經典名曲〈愛拚才會贏〉，用嘹亮的歌聲與穩健的神態親自破除罹病傳聞。面對失智疑雲，葉啟田幽默笑稱「比較不會啦」，澄清自己並非大腦退化，而是受年齡與體質影響出現了重聽症狀，加上早年左邊耳膜曾受損，導致聽力減弱，並伴隨老花與散光等自然老化現象，身旁的藝人好友黃西田也隨即附和「我們也有」，化解外界對他認知的擔憂。

廣告 廣告

77歲葉啟田爆出失智後現身記者會。（圖／記者許方正攝）

回首過去，葉啟田自認目前生活重心已回歸自身，雖曾因從政經歷背負上億債務，但如今靠著版稅安穩度日，在面對敏感的財富問題時，還一度展現出「調皮」的童心，與經紀人互動逗趣，顯見思緒依然敏捷清晰。

77歲葉啟田爆出失智後現身記者會。（圖／記者許方正攝）

儘管過去選戰的壓力巨大，曾讓他感嘆「做好事也需要錢」，但他已打消再次參選的念頭，今日的公開露面，不僅證實了他身體狀況依舊硬朗，也讓擔心他陷入失智困擾的歌迷們鬆了一口氣。

葉啟田、黃西田、苗可麗、侯怡君出席《真愛秀．藍寶石大歌廳》記者會。（圖／記者許方正攝）

更多緯來新聞網報導

金馬61／中國演員張志勇奪影帝 被爆10歲撿雷管用菜刀剁

「小周興哲」是他！忒修斯主唱被帥到 3個月狂瘦19公斤