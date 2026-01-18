77歲「火雲邪神」逝世！才轉戰中國拍片：一般人請不起我

娛樂中心／周希雯報導

香港武打明星梁小龍，曾與李小龍、成龍、狄龍同被譽為香港演藝圈「四小龍」，在周星馳電影《功夫》飾演「火雲邪神」一角令人印象深刻；沒想到稍早證實已於14日逝世，享壽77歲，令影迷痛心不已。令人唏噓的是，梁小龍去年10月才受訪談到，自己依舊活躍於戲劇圈、轉戰中國拍片，更透露「全中國影迷當我是民族英雄，一般人請不起我」。

梁小龍近年淡出螢光幕後，積極經營抖音平台轉戰當網紅。不過他去年10月接受港媒《香港01》訪問透露，一直都有參與幕前演出工作，有許多微電影劇組向他招手，自己依舊十分繁忙，為了工作走訪各地，「拍廣告、演出、拍電影，沒停過」，甚至不久前才在俄羅斯演出。梁小龍也坦言，當初因為電影市場轉移到中國，他也跟隨大環境前往、並定居，5、6年下來認為很適合自己，「大陸是中國人地方，有什麼理由不習慣。」

梁小龍近年積極經營抖音平台。（圖／翻攝「梁小龍」抖音）

梁小龍當時也感嘆，自己拍片已有幾十年，「不是只為了賺錢才工作，也要顧及自己累積而來粉絲，都要對得起他們才可以。」被問到中國提供的片酬，梁小龍賣關子表示，「一般人請不起我，不要說多少錢。我在大陸，好榮幸，全中國影迷當我是民族英雄，因為我做了好多不會令國家丟臉的事，所以一般毒販、黑社會我都不會拍。做了那麼多年，拍戲不是只為了賺錢」。

梁小龍去年10月才透露，自己仍為了工作走訪各地，也持續從事演出工作。（圖／翻攝「梁小龍」抖音）

沒想到才時隔3個月，梁小龍今（18日）驚傳死訊。據報導，梁小龍已於1月14日逝世，遺屬正在低調處理後事中，暫定於26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。噩耗曝光後，不少網友也發聲哀悼「火雲邪神殺青了…」、「永遠的火雲邪神」、「又一個熟面孔離開了」。

