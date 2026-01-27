77歲「綜藝教母」張小燕健康亮紅燈！缺席Lulu婚宴原因曝光

張小燕缺席Lulu婚禮。（圖／中時資料照、陳君瑋攝）

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）的婚宴昨（25）晚在台北文華東方酒店盛大舉行，現場星光熠熠、眾星雲集，但卻少了與Lulu私交甚篤的77歲「綜藝教母」張小燕。張小燕今日向媒體透露，原本她也安排出席，但因身體狀況不佳而臨時取消行程，消息一出，立即引發外界關注。

婚宴現場熱鬧非凡，席開70桌、約650位賓客參加，氣氛堪比大型典禮。陳漢典與Lulu的好友黃豪平擔任主持，吳宗憲則擔任證婚人，為整場婚禮增添盛況。賓客陣容橫跨演藝圈、音樂界與體育界，包括王偉忠夫婦、郭子乾、邱澤與許瑋甯夫婦、王力宏、許光漢、柯震東、唐綺陽、王傳一、陶晶瑩、王彩樺等人，星光熠熠，幾乎匯聚半個娛樂圈。

雖然賓客雲集，但過去曾與Lulu一同主持節目的張小燕卻缺席，引起外界關注。她今（26）日透露，目前仍在養病中，「感冒不該出外傳染大家！謝謝關心。」原本安排出席婚禮的她，只能因身體狀況暫時缺席，也讓粉絲心疼。

值得注意的是，1月14日知名造型師李明川曾在社群平台分享張小燕、張清芳與方芳芳的聚餐照片，當時張小燕氣色紅潤、狀態看起來還不錯。怎料，短短不到兩周，健康卻亮起紅燈。由於她已77歲高齡，也讓外界格外關注她的身體狀況。此事也提醒大眾，近期氣溫忽高忽低，寒流來襲，家中長輩更應留意健康，注意保暖與防感冒。

